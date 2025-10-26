Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segist enn eiga eftir að taka ákvörðun hvort, og þá hvar, hún bjóði sig fram í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún segir það aftur á móti úr lausu lofti gripið að hún sækist eftir oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, eins og hlaðvarpsstjórnendur hafa fullyrt um.
„Þeir vita meira en ég,“ svarar Íris þegar blaðamaður spyr hana út í fullyrðingar hlaðvarpsstjórnenda í Sandkassanum sem kváðust hafa sterkar heimildir fyrir því að Íris sæktist eftir umræddu oddvitasæti í næstu sveitarstjórnarkosningum.
Sandkassanum er stýrt af framsóknarmönnunum Ágústi Bjarna Garðarssyni, fyrrverandi þingmanni, og Sigurjóni Jónssyni, eða Sigga Sör. Þeir fullyrtu þetta í færslu á Facebook-síðu hlaðvarpsins í gærkvöldi.
Íris kveðst ekki hafa sóst eftir „neinu sæti í Hafnarfirði, hvað þá oddvitasæti.“ Hún hafi aðeins sótt fund um menntamál í sveitarfélaginu, vegna þess að þau væru henni hjartans mál.
„Þannig að ég veit ekkert hvaðan þetta kemur. Það var áhugavert fyrir mig að sjá þetta,“ heldur Íris áfram.
„Þeir hefðu kannski átt að taka upp símann og spyrja mig,“ bætir hún við.
Hún útilokar þó ekki framboð í næstu sveitarstjórnarkosningum. Spurð hvort hún ætli sér að bjóða sig fram annars staðar en í Vestmannaeyjum fyrir svarar hún:
„Ég hef ekki tekið neina ákvörðun um næstu skref.“
Íris var afar eftirsóttur kandídat í síðustu þingkosningum en þá var hún orðuð bæði við Viðreisn og Samfylkinguna.
Íris er fyrrverandi formaður ÍBV en hún er fulltrúi H-listans í bæjarstjórn Vestmannaeyja.
H-listinn varð til við klofning Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda sveitastjórnakosninga í Eyjum árið 2018, þar sem ósætti var um hvort halda ætti prófkjör eða velja á lista.