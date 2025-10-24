Sanae Takaichi, fyrsta konan til að gegna embætti forsætisráðherra Japans, hélt sína fyrstu stefnuræðu í morgun. Hún hét því að hraða hernaðaruppbyggingu í Japan og bæta varnir ríkisins til muna. Í ræðunni vísaði hún sérstaklega til aukinnar hervæðingar í Norður-Kóreu, Kína og Rússlandi og ógnina sem Japönum stafaði frá þeim ríkjum.
Ræða forsætisráðherrans snerist annars að mestu um tillögur hennar til að blása auknu lífi í hagkerfi Japans. Það vill hún meðal annars gera með því að fjárfesta í hernaðaruppbyggingu og í senn sporna gegn verðbólgu, sem hún sagði í forgangi.
Hún tók við embætti á þriðjudaginn eftir mikla óreiðu innan flokks hennar og afhroð í kosningum, sem leiddi til þess að Takaichi leiðir minnihlutastjórn.
Samkvæmt frétt Japan Times vill hún lækka skuldahlutfall ríkisins en lagði einnig til að nota opinberar fjárfestingar til að hraða hjólum atvinnulífsins.
Í ræðu sinni sagði Takaichi að Japanir myndu ná því markmiði að verja tveimur prósentum af landsframleiðslu á næsta ári, í stað ársins 2027.
„Hin frjálsa, opna og stöðuga heimsmynd sem við vorum vön hefur beðið hnekki í ljósi sögulegra umbreytinga á valdajafnvægi og aukinni geopólitískri samkeppni,“ sagði Takaichi. „Á svæðinu kringum Japan hafa hernaðarumsvif nágranna okkar í Kína, Norður-Kóreu og Rússlandi vakið miklar áhyggjur.“
Þá sagði hún Japani þurfa að taka eigin varnarmál fastari tökum.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mun heimsækja Japan á næstu dögum og funda með Takaichi. Samkvæmt AP fréttaveitunni er búist við því að hann muni krefjast þess að Japanir verji meira til varnar mála og kaupi hergögn frá Bandaríkjunum.
Takaichi sagðist ætla að ræða við Trump um að styrkja samband Bandaríkjanna og Japan enn frekar. Hún sagði einnig að Japanar þyrftu að eiga í uppbyggilegu og stöðugu sambandi við Kína en þar væru ýmis teikn á lofti.
Forsætisráðherrann sagði einnig í ræðu sinni að Japanir þyrftu á erlendu vinnuafli að halda, vegna skorts af innfæddum en japanskt samfélag hefur elst verulega á undanförnum árum og fólksfjöldi dregist saman. Hún sagðist þó eingöngu vilja hleypa þeim inn í landið sem samþykktu að fylgja lögum og reglu.
Hún sagði það staðreynd að lagabrot og brot sumra útlendinga á reglum Japan hafa valdið óhug meðal íbúa. Ríkisstjórnin myndi bregðast við lagabrotum útlendinga.
Opinber tölfræði í Japan sýnir þó, samkvæmt AP, að afbrotum útlendinga þar í landi hefur fækkað á sama tíma og þeim hefur fjölgað töluvert.
