Meinað að taka þátt þar sem hún þurfti að hafa barnið með sér Agnar Már Másson skrifar 24. október 2025 14:34 „Mér og annarri stelpu var nánast hent úr tíma bara fyrir það eitt að mæta með börnin okkar,“ skrifar Gerda, móðir sem nemur leikskólakennarafræði í fæðingarorlofinu sínu. Vísir/Viktor Freyr Móðir í leikskólakennaranámi við Háskólann á Akureyri er afar ósátt eftir að kennari við skólann meinaði henni að taka þátt í námslotu vegna þess að hún þurfti að hafa barnið sitt með sér. Þetta varð til þess að hún gat aðeins fengið þriðjung af lotunni metinn. Hún er síður ánægð með aðgerðaleysi skólans í málinu og sakar hún kennarann um brot þagnarskyldu. Móðirin, Gerda Eidukaite Björgvinsdóttir, greinir frá málinu á Facebook en þar útskýrir hún að þó að námið sé auglýst sem sveigjanlegt fjarnám sé skyldumæting á hverri önn í tvær lotur. Þrátt fyrir góðar móttökur frá flestum kennurum í skólanum segir hún eitt súrt epli ávallt fylgja körfunni. Í þessu tilfelli sé það tiltekinn kennari sem neitar að leyfa nemunum að mæta með börnin sín í tíma. „Mér og annarri stelpu var nánast hent úr tíma bara fyrir það eitt að mæta með börnin okkar,“ rekur Gerda söguna. Í samtali við Vísi baðst hún undan viðtali um málið en gaf Vísi góðfúslegt leyfi til að birta færsluna. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem slíkt mál ratar í fjölmiðla en í janúar 2024 þurfti einstæð móðir að velja á milli þess að segja sig úr áfanga í fjarnámi í leikskólafræði við Háskólann á Akureyri eða sætta sig við lægri einkunn þar sem ekki væri leyfilegt að vera með barn í einum kúrsi. Hefði frestað barneign hefði hún vitað af barnabanni - Vísir Tæplega 40 prósenta verkefni „Kennarinn vissi fyrirfram að það væri barn sem myndi fylgja móður í tíma. Stelpan sem senti tölvupóstinn um að fá leyfi til að mæta með barn fékk að vita deginum áður að það “væri ekki æskilegt að mæta með barn í tímann” en þar sem hún var mætt í lotuna frá sunnan [svo] og með engan til að passa þá hafði hún ekkert val en að mæta með barnið.“ Og hún hafi verið í sömu stöðu og samnemandi sinn; ættingjarnir búi allir fyrir sunnan og enginn hafi fengist til að passa. Mæðginin mættu því í tímann en viðtökurnar hafi verið hreinlega ömurlegar. „Okkur var meinuð þátttaka í verkefninu sem gildir 39% af lokaeinkunn,“ segir hún hafi svo talað við deildarstjóra sem hafi sagst ætla að ræða við kennarann og reyna að finna lausn. „Við setjumst fram og bíðum í nánast 3 klukkutíma til þess að fá svör hvað við ættum að gera. Kennarinn kom til okkar og segir okkur að lausnin er sú að við megum einungis gera 1/3 af verkefninu svo þar af leiðindum fáum við 1/3 af einkunn (sem er 13% af 39%).“ Bar fyrir sig spes ljós Þær hafi vitaskuld ekki verið sáttar en reynt kurteisislega að ræða við kennarann, sem hafi sagt þeim að þar sem hún reiknaði ekki með börnum þá skipulagði hún stofurnar þannig að kerrur kæmust ekki fyrir, sem Gerda telur lélega afsökun þar sem pósturinn um að barn myndi fylgja nema hafi verið sendur til hennar í ágúst en lotan hafi verið um miðjan september. Þá hafi kennarinn einnig borið fyrir sig að í einni stofunni væri „spes ljós“ sem ekki væri æskilegt fyrir ungbörn. Þá hafi kennarinn heldur ekki fallist á þá lausn að hafa börnin sofandi í kerrunum frammi á gangi, þrátt fyrir að vinnuhópar þeirra hefðu verið tilbúnir að koma til móts við þær vegna þessa. Þær hafi þó á endanum fengið að taka þátt en þeim gert að sitja einar út í horni og trufla ekki aðra. Eftir lotuna hafi mæðurnar sent skólanum kvörtun enda hafi þær viljað fá að ræða lausn á því hvernig vinna mætti upp þessi 26 prósent af námsmatinu sem þær hefðu misst úr vegna málsins. Deildarstjóri kennaradeildar hafi svarað henni á þá leið að það kæmi sér ekki við þar sem kennarinn réði. „Ef við viljum fá lausn þá verðum við að ræða við kennarann einar, sem við vorum búnar að gera en það var ekki hlustað á okkur,“ skrifar hún. Kennarinn hafi brotið þagnarskyldu „Á meðan á þessu stóð þá var kennarinn að brjóta þagnarskyldu og ræða þetta mál í sundlaug í almenningi og segja öllum hvað henni fyndist fáránlegt að engin væri sammála henni til þess að meina börn í tíma,“ heldur Gerda áfram. „Ég nefndi þetta við deildastjórann en hann minntist ekkert á það í sínu svari í tölvupósti.“ Nú sé málið komið á borð nemendaráðs en einu upplýsingar sem henni hafi borist væru að verið væri að búa til reglur varðandi börn í tímum þar sem nú séu engar reglur um það í kennaradeildinni. Ekkert barnabann í Háskóla Íslands - Vísir „Ég veit ekkert hvort við fáum að vinna upp þessa einkunn.. eins og er er staðan þannig að lokaeinkunn sem við getum fengið er 6,7 og það er bara ef við fáum 10 í öllu öðru.. og þetta er BARA því við neyddumst til þess að mæta með börnin okkar í lotu,“ skrifar hún. „Hin stelpan minntist á þetta við kennarann og segir að hún sjái ekki fyrir sér að klára áfangann ef hún mæti ekki í lotuna og svarið var bara “það kemur mér ekki við”.“ Kennaranámið hjá HA sé því greinilega ekki sveigjanlegt nám, og nú sé verið að búa til reglur sem geti komið í veg fyrir það að mæður í fæðingarorlofi geti menntað sig.“ „Mér finnst sorglegt að við erum ekki komin lengra í samfélaginu okkar en þetta. Og já ég fékk alveg að heyra frá nokkrum starfsmönnum að "sumar mæður taka sér frí frá námi meðan þær eru að sinna krílunum."" Í kaldhæðnislegum tón þakkar hún svo Háskólanum á Akureyri fyrir að vera hvetjandi staður fyrir mæður í námi. „Þið fáið ekki mín meðmæli fyrir ykkar "sveigjanlega" nám."