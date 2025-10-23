Sambandsdeildin | Logi í sigurliði og Crystal Palace lá á heimavelli Árni Jóhannsson skrifar 23. október 2025 22:10 Logi Tómasson fagnar með liðsfélögum sínum í Samsunspor í kvöld. Vísir / Getty Önnur umferð Sambandsdeildar Evrópu fór fram í dag. Logi Tómasson byrjaði í sigri Samsunspor á Dynamo Kiev á heimavelli en öðrum Íslendingaliðum gekk verr í sínum leikjum. Þá litu óvænt úrslit dagsins ljós í Lundúnum þegar Crystal Palace tapaði fyrir AEK Larnaca. Það tók Samsunspor ekki nema tæpar 2 mínútur að komast yfir gegn Dynamo Kiev í kvöld þegar Anthony Musaba skoraði eftir að gestirnir úr Kænugarði töpuðu boltanum á slæmum stað. Marius tvöfaldaði forskot heimamanna áður en Daninn Carlo Holse innsiglaði sigurinn um miðjan seinni hálfleik. Logi Tómasson spilaði allan leikinn og komst vel frá sínu en það mæddi lítið á vörn heimamanna. Eftir tvær umferðir er Samsunspor með fullt hús stiga og sitja í fimmta sæti. Liðið á eftir að fá á sig mark en búið að skora fjögur. Gísli Gottskálk Þórðarson byrjaði fyrir Lech Poznan sem tapaði fyrir Lincoln Red Imps frá Gíbraltar. Leikið var á Gíbraltar og fyrirfram var búist við sigri Pólverjanna. Gísla var skipt út af á 72. mínútu en heimamenn unnu 2-1 og skoruðu sigurmarkið á 88. mínútu. Crystal Palace náði ekki að fylgja eftir góðri byrjun í Sambandsdeildinni en þeir lutu í gras fyrir AEK Larnaca frá Kýpur á Selhurst Park. Gestirnir komust yfir á 51. mínútu þegar Riad Bajic skoraði. Guðmundur Þórarinsson kom inn á á 73. mínútu fyrir Noah sem gerði 1-1 jafntefli við Universitatea Craiova í Rúmeníu. Noah er í 10. sæti Sambandsdeildarinnar með fjögur stig. Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Enski boltinn Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Uppgjörið FH - Haukar 27-26 | Birgir Már tryggði FH sigur eftir spennutrylli Handbolti Neyddar í sömu stöðu og Ísland og límdu melónur á skóna Handbolti Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn Fótbolti Uppgjörið: Grindavík-KR 78-77 | Arnór Tristan með sigurkörfuna Körfubolti Þjálfari og leikmaður í NBA handteknir Körfubolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Uppgjörið: Njarðvík-Tindastóll 98-90 | Njarðvíkingar skelltu Stólunum Körfubolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Fleiri fréttir Sambandsdeildin | Logi í sigurliði og Crystal Palace lá á heimavelli Evrópudeildin | Elías hélt hreinu í Evrópudeildinni Freyr stýrði Brann til sigurs á Rangers og Albert skoraði Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Messi framlengir samning sinn um þrjú ár Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Leiktíma Sverris breytt þrisvar í dag vegna veðurs Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Sjá meira