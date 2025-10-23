Falsað myndað af kennara og nemanda fór í dreifingu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. október 2025 15:31 Víðistaðaskóli í Hafnarfirði er fyrir nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Nemandi á unglingastigi baðst afsökunar á uppátækinu. Vísir/Vilhelm Gervigreindarmyndband af kennara og nemanda í Víðistaðaskóla í sleik fór í dreifingu meðal nemenda við skólann. Nemandi á unglingastigi stóð á bak við myndbandið. Persónuvernd segir það að líkja eftir fólki með notkun gervigreindar geta falið í sér brot gegn persónuverndarlögum eða öðrum lögum svo sem um ærumeiðingar. RÚV greindi frá málinu í Víðisstaðaskóla í dag en myndbandið fór í dreifingu í síðustu viku. Dagný Kristinsdóttir skólastjóri var föst á fundi þegar fréttastofa hafði samband en segir í samtali við RÚV að um hafi verið að ræða brandara sem hafi farið úr böndunum. Skólastjórnendur hafi ákveðið að leysa málið innanhúss, rætt málin við nemendur og upplýst foreldra um málið. Rætt hafi verið við nemandann sem gerði myndbandið og foreldra hans. Hann hafi beðist afsökunar á hegðun sinni. „Við lukum þessu með foreldrum að sinni. Þetta er í fyrsta sinn sem við tökumst á við svona og erum bara að reyna að átta okkur á því hvernig við eigum að stíga niður fæti í svona málum,“ segir Dagný. Vandamál tengd gervigreind koma reglulega upp Um er að ræða enn eitt nýlegt vandamálið þar sem gervigreind er notuð með skaðlegum hætti. Í gær var sagt frá svikahröppum sem hlaða upp gervigreindarlögum í nafni vinsælla íslenskra hljómsveita í von um að geta grætt á þeim. Vandamálið er eðlilega ekki bundin við landamæri og biðlaði dóttir Robin Williams heitins til fólks á dögunum að hætta að senda henni gervigreindarmyndbönd af föður hennar heitnum. Helga Sigríður Þórhallsdóttir er staðgengill forstjóra Persónuverndar. Hún segir ábendingar og fyrirspurnir hafa borist Persónuvernd vegna notkunar gervigreindar en engar kvartanir enn sem komið er. Álitamálin ekki síður siðferðisleg en lagaleg „Persónuverndarlögin eru tæknilega hlutlaus þannig að þau gilda um persónuupplýsingar í gervigreindarforritum eins og annars staðar. Það að líkja eftir fólki með notkun gervigreindar getur falið í sér brot gegn persónuverndarreglum en svo geta líka aðrar reglur komið til skoðunar til dæmis um ærumeiðingar,“ segir Helga Sigríður. „Tæknin hefur þróast mjög hratt og að skapa lagaumgjörð sem nær yfir öll þessi álitaefni er ekki einfalt verkefni. Sú löggjöf sem er á leiðinni frá Evrópu fjallar meira um kerfin sjálf en svo þegar kemur að þeim sem nota kerfin þá eru álitamálin kannski ekkert síður siðferðisleg en lagaleg.“ Helga Sigríður segir Persónuvernd hafa lagt áherslu á hve mikilvægt það sé að huga að meðferð gagna og öryggi í þessum nýja umhverfi. „Gervigreindin getur verið mjög gagnleg þegar hún er notuð rétt en það er líka auðvelt að misnota hana þannig að það brjóti gegn réttindum annarra. Það getur bæði verið gert viljandi eða óviljandi. Þess vegna þarf fólk að vera meðvituð um hvaða upplýsingar eru settar inn í forritin og hvernig þau eru notuð. Þau henta í sumt en ekki allt.“ Mannorð kennara í hættu Dagný skólastjóri segir nemendur og kennara við Víðistaðaskóla miður sín yfir atvikinu sem kemur upp í framhaldi af umræðu um ofbeldi sem kennarar verða fyrir í starfi sínu. Hún nefnir að kennarar geti fundið fyrir óöryggi í starfi enda geti myndefni á borð við þetta verið mannorðsspillandi ef ekki er augljóst að myndefnið sé falsað. Til skoðunar sé að breyta skólareglum til að bregðast við nýjum heimi með tilkomu gervigreindar. Gervigreind Hafnarfjörður Skóla- og menntamál Grunnskólar Persónuvernd Mest lesið Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Innlent Gagnrýna lítinn fyrirvara á skipulagi kvennafrídagsins Innlent Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Innlent Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Innlent Pallborðið: Stungið höfðinu í sandinn í tuttugu ár Innlent Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Innlent Verktakar hafi greinilega nóg því þeir kjósi frekar að bíða en lækka Innlent „Ísrael mun missa allan stuðning“ Erlent Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Innlent Annað safn rænt í Frakklandi um helgina Erlent Fleiri fréttir Nýr lögreglustjóri á Austurlandi verði skipaður á allra næstu dögum Gagnrýna lítinn fyrirvara á skipulagi kvennafrídagsins „Við finnum fyrir mikilli spennu frá heimsbyggðinni“ Verktakar hafi greinilega nóg því þeir kjósi frekar að bíða en lækka Pallborðið: Stungið höfðinu í sandinn í tuttugu ár Guðmundur til ráðherra og framkvæmdastjóri HK tekur við Sjaldan eins erfitt að kaupa fasteign og konur undirbúa verkfall Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Embættismenn sitji að hámarki í fjórtán ár og aðstoðarmenn hætti fyrir kosningar Engin lausn og ákveðin sjálfsblekking að banna börnum að nota tölvuleiki Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Segir tilvalin íbúðasvæði opnast með Sundabraut Niðurrif hafið á gamla Morgunblaðshúsinu Næstum öllum sagt upp hjá dótturfélagi Play „Ég skoðanakúgaði sjálfa mig í þágu friðar og þæginda félagslega“ Burðardýr fengu þungan dóm fyrir kókaínsmygl Skora á ráðherra og segir skjaldborg slegið um vændiskaupendur Fresta fundi til tíu í fyrramálið Stórskemmtilegur innhringjandi og óhefðbundin útför Viðgerð muni taka einhverja mánuði „Afar ólíklegt“ að Nadine taki slaginn í borginni fyrir Miðflokkinn Grunuð um íkveikju í Nettó, Nytjamarkaðnum og eigin húsi Segir borgina refsa foreldrum til að mæta rekstrarvanda Aflýsa verkfalli öðru sinni Umferðarslys á Fagradal og veginum lokað Segir sorglega illa hafa verið haldið á hagsmunum flugsins Umferðarteppa í Ártúnsbrekku vegna aftanákeyrslu Sjá meira