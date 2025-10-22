Segir tilvalin íbúðasvæði opnast með Sundabraut Kristján Már Unnarsson skrifar 22. október 2025 22:11 Örn Kjærnested hefur starfað að byggingu íbúðarhúsa í hartnær hálfa öld. Sigurjón Ólason Ný byggingalönd sem opnast með Sundabraut gætu stækkað höfuðborgarsvæðið um þrjátíu til fjörutíu prósent, að mati eins reyndasta byggingamanns landsins. Spennandi tækifæri sem skapast með Sundabraut voru rædd við Örn Kjærnested, framkvæmdastjóra Byggingafélagsins Bakka. Í fréttum Sýnar mátti sjá hvernig Sundabrautin teiknast inn á landakortið og opnar þannig möguleikana á nýjum íbúðahverfum. Geldinganes er á við hálft Grafarvogshverfið, svo koma Gunnunes og Álfsnes, sem er risastórt, og loks Kjalarnes. „Sundabraut mun náttúrlega ekki gera neitt nema vaxtamörk sveitarfélaganna verði stækkuð og þeim breytt. Kjalarnesið, Álfsnesið og Gunnunesið, þetta eru allt tilvalin hverfi fyrir íbúðabyggð,” segir Örn. Hann telur höfuðborgarsvæðið í raun lítið byggt. „Það er alveg gríðarlegt land sem er óbyggt og tækifæri til þess að auka byggð verulega. Og ég myndi halda að bara þessi svæði, sem við erum búin að nefna hér, þetta gæti verið svona þrjátíu til fjörutíu prósenta stækkun á höfuðborgarsvæðinu.” Örn hefur starfað í byggingageiranum frá árinu 1977 og byggt vel á þriðja þúsund íbúða á nærri hálfrar aldar ferli, fyrst hjá Byggung í Mosfellsbæ. Hann stýrði lengi verktakafyrirtækinu Álftárósi en hefur undanfarin ár verið að byggja Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Hann segir byggingalandið sem opnast mjög gott og telur áhyggjur af vindafari á nesjunum óþarfar. Reynslan hafi sýnt að byggð bæti veðurfar. „Besta leiðin til þess að fá gott veðurfar er að byggja lágreista byggð. Vegna þess að ef við byggjum há hús, þá drögum við vindinn niður í hverfin. Og það er akkúrat það sem við því miður höfum verið að gera síðustu ár.” Veglínan um Álfsnes. Fjær er Geldinganes. Hér sést vel það mikla byggingarland sem verður aðgengilegra með Sundabraut.Efla Með Sundabraut muni svæði eins og Álfsnes færast mun nær borgarmiðjunni. Leiðin úr Álfsnesi og niður í miðbæ og leiðin úr Mosfellsbæ séu jafnlangar. „Þannig að allt það sem bætist við hérna á Álfsnesinu og Geldinganesinu það er nær borginni heldur en Mosfellsbær.” En á hvaða svæði myndi hann vilja byrja á? „Ég mundi segja að bæði Geldinganesið og Álfsnesið ættu að fara í uppbyggingu nú þegar. Síðan ætti Kjalarnesið að koma í framhaldi af því,” segir Örn Kjærnested. Örn skammar meðal annars sveitarfélög og fjárfesta fyrir að halda uppi lóðaverði í ítarlegra viðtali sem sjá má hér: Sundabraut Byggingariðnaður Skipulag Jarða- og lóðamál Fjármálafyrirtæki Húsnæðismál Reykjavík Mosfellsbær Borgarstjórn Tengdar fréttir Kjalnesingar vilja sjá efndir á loforðinu um Sundabraut Þrír af hverjum fjórum landsmönnum eru hlynntir lagningu Sundabrautar samkvæmt nýrri könnun. Niðurstöðurnar voru kynntar í tengslum við íbúafund á Kjalarnesi í kvöld, þeim fyrsta af þremur í borginni vegna Sundabrautar. 20. október 2025 21:41 Sundabrú minnir á helsta kennileiti Norður-Noregs Sundabrú, sem Vegagerðin mælir með að verði reist yfir Kleppsvík, minnir um margt á Tromsøbrú, helsta kennileiti Tromsø, stærstu borgar Norður-Noregs. Brýrnar yrðu álíka langar og álíka háar, báðar steinsteyptar á súlum og ekki ósvipaðar útlits. 19. október 2025 07:37 Við gætum farið að aka Sundabraut eftir sjö ár Framkvæmdir við Sundabraut gætu hafist eftir tvö ár, gangi áform stjórnvalda eftir. 