Forstjóri Norðuráls segir mikið tjón blasa við eftir að starfsemi fyrirtækisins var stöðvuð í stórum hluta álversins á Grundartanga í gær. Hann segir einhverja mánuði þar til starfsemi verði komin í eðlilegt horf á ný.
Framleiðsla var stöðvuð í annarri af tveimur kerlínum álversins vegna bilunar á rafbúnaði í gær. Tveir þriðju framleiðslunnar liggja niðri og munu gera á næstu vikum.
„Þetta er auðvitað gríðarlegt áfall fyrir okkur. Bæði okkur starfsfólkið og okkar viðskiptavini og birgja líka,“ segir Gunnar í samtali við fréttastofu. Nú sé leitast við að lágmarka tjónið með því að lágmarka þann tíma sem tekur að koma búnaðinum í lag.
Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness og Starfsgreinasambandsins sagðist í samtali við fréttastofu í dag skynja kvíða og ótta meðal starfsmanna Norðuráls eftir að fréttir af biluninni bárust,
Gunnar getur hvorki sagt til um hve margir starfsmenn séu í biðstöðu vegna bilunarinnar né hve langt sé í að starfsemin verði komin í eðlilegt horf á ný. Í öllu falli séu einhverjir mánuðir en leitast sé við að stytta þann tíma eins og hægt er.
„Við erum að vinna með framleiðendum að búnaði til þess að sjá hvar við getum styrkt og fengið spennu á og hvað það tekur langan tíma,“ segir Gunnar.
Til hvaða ráðstafana verði gripið í tengslum við starfsfólkið segir hann það jafnframt ráðast af því hve lengi muni taka að laga bilunina.
„En auðvitað verður mikil vinna sem fer í að endurgangsetja og við þurfum fólk í það líka.“
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur næstu daga?
„Áherslan er fyrst og fremst að fá þennan búnað til landsins og setja hann upp. Og auðvitað fara að undirbúa endurgangsetningu. Það þarf að horfa til lands og halda áfram.“
