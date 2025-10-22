Félag atvinnurekenda varar eindregið við því að tillögum stýrihóps Reykjavíkurborgar í leikskólamálum verði hrint í framkvæmd. Fjárhagslegir hvatar til þess að stytta dvalartíma barna á leikskóla séu í raun refsing.
Líkt og ítarlega hefur verið fjallað um undanfarið samþykkti borgarráð í byrjun mánaðar að senda stórtækar fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá leikskóla í Reykjavík í samráð.
Samkvæmt breyttri gjaldskrá er gert ráð fyrir 25 prósenta afslætti á gjaldið sé barn sótt klukkan 14 eða fyrr á föstudögum, maímánuður verði ókeypis séu skráningardagar ekki nýttir og sérstakt gjald sett á hvern skráningardag, 4.000 krónur. Skráningardagar eru um 10 til 11 á ári og eru dagar í dymbilviku, milli jóla og nýárs og í vetrarfríi. Gert er ráð fyrir því í tillögunni að breytingarnar taki gildi um áramótin.
Breytingunum er ætlað að tryggja meiri fyrirsjáanleika í þjónustu og fækka fáliðun en í greinargerð með tillögunni kemur til dæmis fram að 49 af 67 leikskólum Reykjavíkur þurftu að grípa til fáliðunar árið 2024, einhverjir þeirra skipulagðrar reglulegrar fáliðunar á til dæmis föstudögum. Á upplýsingasíðu um breytingarnar kemur einnig fram að misræmi sé í leikskólakerfinu því starfsmenn eigi einungis að vinna 36 klukkustundir en dvalartími barna sé að meðaltali rúmar 40 klukkustundir á viku. Þessum breytingum er ætlað að svara þessu misræmi og rétta það af.
„Í tillögunum er lagt til að dvalartími barna á leikskóla verði styttur. Með fjárhagslegum „hvötum“, sem eru í raun refsingar, á að fá foreldra til að stytta vistunartíma barna sinna í því skyni að leysa úr rekstrarlegum vanda leikskóla Reykjavíkurborgar og mæta styttingu vinnutíma starfsmanna ríkis og sveitarfélaga, sem er langt umfram þá styttingu sem samist hefur um á almennum vinnumarkaði,“ segir í umsögn Félags atvinnurekenda í samráðsgátt Reykjavíkurborgar.
Umsögnin er númer 53 af 55 umsögnum sem borist hafa á þeim tuttugu dögum sem breytingarnar hafa verið til samráðs.
Það hafi verið stórt jafnréttismál og mikið hagsmunamál atvinnulífsins í borginni þegar Reykjavíkurborg gat boðið öllum foreldrum barna á leikskólaaldri upp á heilsdagsvistun. Mæður hafi getað tekið fullan þátt á vinnumarkaði og fyrirtækin notið starfskrafta mæðra til jafns við feður.
„Að lækka það þjónustustig, eða stórhækka verðskrána fyrir fulla vistun, vinnur gegn markmiðum jafnréttis og hagsmunum atvinnulífsins. Enn hefur ekki tekist að jafna launamun kynjanna að fullu. Hættan er því sú að það verði frekar mæðurnar, sem beri hallann af styttri vistunartíma og aftur verði kynt undir vítahring ójafnrar verkaskiptingar og launamunar kynjanna.“
Þá ítrekar FA að vinnutími á almennum vinnumarkaði sé almennt lengri en hjá starfsmönnum sveitarfélaga. Foreldrar þurfi svigrúm til að komast til vinnu eftir að hafa komið börnum sínum á leikskóla og til að sækja þau að vistun lokinni.
„Sá tími, sem fer í ferðalög milli heimilis, vinnustaðar og leikskóla lengist sífellt vegna aukinna umferðartafa í borginni, sem núverandi stjórnendur hennar gera lítið til að draga úr. Nýleg dæmi um að hundruðum milljóna króna sé varið til framkvæmda sem hægja á umferð eru umhugsunarefni.“
Loks segir í umsögninni að það að stytta vistunartíma barna með því að refsa foreldrum þeirra fjárhagslega fyrir að þiggja fullan vistunartíma eða halda því að fólki að börnin hafi í raun ekki gott af því að vera á leikskólanum á meðan foreldrar þeirra eru í vinnunni muni auka á streitu foreldra, skapa álag á vinnustöðum og þrýsta á hækkun launakostnaðar hjá fyrirtækjum.
Á sama tíma og Reykjavíkurborg vilji þrengja að kostum foreldra í þessu efni leggist núverandi borgarstjórnarmeirihluti gegn því að fyrirtæki fái að stofna eigin leikskóla til að létta áhyggjum og byrðum af eigin starfsfólki. Það þyki FA veruleg mótsögn.
„FA leggst því eindregið gegn þeim breytingum, sem stýrihópurinn leggur til og óskar þess að annarra leiða verði leitað til að mæta fjárhagsvanda leikskóla borgarinnar. Félagið er ævinlega reiðubúið til skrafs og ráðagerða með stjórnendum borgarinnar um forgangsröðun í fjármálum og aðgerðir til að bæta stöðu atvinnulífs í borginni.“