Bandarískt olíuleitarfélag með höfuðstöðvar í Texas hefur hafið olíuleit við Scoresbysund á Austur-Grænlandi. Líklegt er að þjónustu við olíuleitina verði að einhverju leyti sinnt frá Íslandi og er flugfélagið Norlandair á Akureyri byrjað að fljúga þangað með olíuleitarmenn.
Fjallað var um olíuleitina í fréttum Sýnar en Scoresbysund er í hánorður af Íslandi um sexhundruð kílómetra frá Akureyri. Skaginn norðan fjarðarins kallast Jameson Land en þar hafa grænlensk stjórnvöld úthlutað þremur leyfum til olíuleitar.
Leyfin voru áður í höndum bresks félags, White Flame Energy. Í síðasta mánuði var skýrt frá því að bandarískt olíuleitarfélag, March GL Company, hefði tekið yfir sérleyfin með 215 milljón dollara samruna og nýtt félag verið stofnað um olíuleitina, Greenland Energy Company.
Grænlenski fréttamiðillinn Sermitsiaq greindi svo frá því í gær að olíuleitin við Scoresbysund væri hafin. Þangað hefði komið skip frá grænlenska skipafélaginu Royal Arctic Line í lok september með tæki og búnað til að undirbúa olíuboranir.
Olíuleitarfélagið skýrði sjálft frá því að þangað hefðu verið fluttar þungavinnuvélar, eins og jarðýtur, gröfur og trukkar, en einnig vinnubúðir og rafstöð. Lagning fimm kílómetra vegar að væntanlegu borstæði myndi þegar hefjast.
Félagið hefur samið við bandaríska olíuþjónustufyrirtækið Halliburton um að annast olíuboranirnar. Fyrirhugað er að flytja þangað olíubor sem getur borað niður á 3,5 kílómetra dýpi.
Flugvöllurinn á Constable Point, eða Nerlerit Inaat, var raunar gerður af bandaríska olíufyrirtækinu ARCO árið 1985 í tengslum við olíuleit. Rannsóknargögnin sem þá fengust hafa núna verið endurunnin og eru grundvöllur þeirrar olíuleitar sem núna er að hefjast.
Leitin er þegar farin að skila tekjum til Íslands. Hentugasta leiðin til að komast þangað er að fljúga um Akureyri. Flugfélagið Norlandair annast áætlunarflug til Scoresbysunds tvisvar í viku allt árið, sem nýtist olíufélaginu. Auk þess fór Norlandair í sumar tvær sérferðir í leiguflugi með olíuleitarmenn inn á svæðið.
Arnar Friðriksson, framkvæmdastjóri Norlandair, kveðst þó stilla væntingum í hóf. Það eigi eftir að koma í ljós hvort mikil verkefni muni fylgja olíuleitinni á Grænlandi.
Yfir veturinn nýtir félagið Twin Otter og King Air-vélar sínar í Grænlandsfluginu en leigir auk þess Dash 8 Q200-vél Icelandair til flugsins á sumrin.
Hér má sjá frétt Sýnar:
Ríkisstjórn Grænlands hefur ákveðið að hætta allir olíu- og jarðgasleit vegna umhverfisverndarsjónarmiða. Ríkisstjórnin segir þetta náttúrulegt skref þar sem hún taki veðurfarsbreytingar af mannavöldum alvarlega.
Grænlensk stjórnvöld hafa kynnt nýja fimm ára áætlun um olíuleit. Með henni er lýst þeirri stefnumörkun að Grænland verði olíuframleiðsluland í framtíðinni.
Grænlensk stjórnvöld hafa boðið út olíuleit við Austur-Grænland en þetta er í fyrsta sinn sem opnað er á olíuleit við austurströnd þessa næsta nágrannalands Íslands. Mikill áhugi er á útboðinu og mættu 70 olíufyrirtæki á kynningarfund Grænlendinga í Kaupmannahöfn í síðasta mánuði.
Skoska olíufélagið Cairn Energy hefur ákveðið að gera hlé á olíuborunum sínum við Grænland út næsta ár. Hinsvegar verður jarðfræðilegum rannsóknum hugsanlega haldið áfram.