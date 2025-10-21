Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Atli Ísleifsson skrifar 21. október 2025 10:05 Maðurinn kom til Keflavíkurflugvallar með flugi frá Kanada. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann í tuttugu mánaða fangelsi fyrir að hafa reynt að smygla rétt rúmlega kílói af kókaíni og sautján kílóum af marijúana með flugi til landsins í október síðastliðinn. Maðurinn kom til Keflavíkurflugvallar með flugi frá Kanada og var hann með efnin falin í farangurstöskum. Í ákæru segir að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi. Maðurinn játaði sök samkvæmt ákæru en af fyrirliggjandi gögnum var ekki talið að maðurinn hafi verið eigandi efnanna heldur samþykkt að flytja efnin til landsins gegn greiðslu. Litið var til þessa við ákvörðun refsingar, auk greiðrar játningar, en í niðurstöðukafla segir að ekki verði horft fram hjá því hann hafi flutt verulegt magn af sterku kókaíni og verulegu magni af marijúana til landsins sem ætlað til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Dómari mat hæfilega refsingu vera tuttugu mánaða fangelsi en til frádráttar kom gæsluvarðhald sem hann sætti. Auk þess var maðurinn dæmdur til greiðslu 1,4 milljóna króna í sakarkostnað. Dómsmál Smygl Tollgæslan Fíkniefnabrot Mest lesið Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Innlent Réðst á opinberan starfsmann Innlent Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Innlent Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Innlent Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Innlent Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Erlent Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Innlent Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Innlent Fleiri fréttir Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Fundað á ný í deilu flugumferðarstjóra Þriggja bíla aftanákeyrsla á Kringlumýrarbraut Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Réðst á opinberan starfsmann Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Kjalnesingar vilja sjá efndir á loforðinu um Sundabraut Fagfólk flýi skólana verði ekkert gert Kristrún til Grænlands „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Viðgerð á aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar lokið Útilokar ekki afskipti ríkisstjórnarinnar af verkfallinu Reyndi að greiða með fölsuðum seðli „Eins og líf skipti engu máli“ Öflugasti skjálfti í Mýrdalsjökli frá árinu 2023 Þrumuræða um börn með fíknivanda: „Eigum við að láta fleiri deyja á leiðinni?“ Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Fellur frá kröfu um meirapróf bænda Þarf ekki lengur tilvísun til sjúkraþjálfara næsta vor Tegundin sé líklega komin til að vera Ofbeldismál gegn kennurum komi upp á öllum skólastigum Bjartsýnn á lausn í vikunni þótt ekki hafi verið boðað til fundar Moskítóflugan og verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra Götulokanir vegna kvennaverkfalls Sjá meira