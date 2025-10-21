Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt tillögu um að bílastæði við Laugardalsvöll verði eingöngu ætlað fólksbílum.
Þetta var ákveðið á fundi ráðsins í síðustu viku en með tillögunni er ætlað að bregðast við því að fjölmargir verktakar, fyrirtæki eða aðrir hafi lagt stærri ökutækjum í stæðunum til lengri tíma og þar með teppt þau bílastæði sem starfsemi Laugardalsvallar þurfi í tengslum við viðburði.
Samkvæmt tillögunni er vöruafhending og hópbifreiðar í akstri vegna Laugardalsvallar undanþegin banninu.
Nokkrar deilur hafa staðið milli Reykjavíkurborgar og Knattspyrnusambands Íslands vegna skólaþorps sem rís nú syðst á bílastæði Laugardalsvallar. Skólaþorpin eiga að létta undir með skólunum í Laugardal til bráðabirgða meðan framkvæmdir standa yfir.
Í greinargerð með tillögunni segir að þessi notkun verktaka og annarra fyrirtækja á stæðunum sé til mikilla óþæginda og dragi úr aðgengi fyrir þau sem þurfi á þeim að halda og því sé brýnt að gripið verði til aðgerða til að tryggja ábyrga nýtingu þeirra.
Til stendur að koma upp viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við til að auglýsa bann við að leggja öðru en fólksbílum, allt í samræmi við reglugerð.
Það var vallarstjóri Laugardalsvallar sem sendi upphaflega erindi til borgarinnar vegna málsins þar sem sagði meðal annars að umrædd stæði séu „ekki lokuð á leikdögum eða á öðrum viðburðum hjá [Laugardalsvelli] og því rosalega mikilvægt að þau sé laus þegar viðburðir eru“.
Segir að starfsmenn Laugardalsvallar noti stæðin ekki fyrir rútur eða stærri bíla á þeirra vegum.
„Hinsvegar hafa verktakar og fyrirtæki misnotað sér aðstöðu sína og lagt fullt fullt af tækjum og stærri bílum í þessi stæði. Verktakar sem vinna í hverfinu, nágrannar sem geyma húsbíla og tjaldvagna, heimilislausir búa í bílum sínum, númeralausir bílar sem standa hérna út á plani svo vikum skiptir, rútufyrirtæki, strætó kemur hér af og til og leggja nokkrum vögnum þvers og kruss og fleiri fleiri fyrirtæki. Engin af þessum tækjum og tólum er með undanþágu á að vera þarna. Því erum við að leita til ykkar um að merkja þessi stæði og benda á að þessi stæði eru ekki fyrir þessi tæki,“ segir í erindi vallarstjórans.