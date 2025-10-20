Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. október 2025 22:31 Liðsfélagar Kötlu stukku ofan á hana eftir að hún skoraði sigurmarkið. @acf_women Íslenska landsliðskonan Katla Tryggvadóttir var hetja síns liðs í ítalska fótboltanum um helgina. Katla opnaði þá markareikning sinn með Fiorentina með því að skora sigurmarkið í 4-3 sigri á stórliði AC Milan. Markið skoraði Katla á sjöundu mínútu í uppbótartíma en AC Milan var yfir í leiknum þegar 90 mínútur voru komnar á klukkuna. Katla hafði komið inn á sem varamaður á 63. mínútu þegar staðan var 2-2. AC Milan komst síðan yfir í 3-2 á 77. mínútu og þannig var staðan þar til á fjórðu mínútu uppbótartímans þegar Madelen Janogy jafnaði metin með sínu öðru marki í leiknum. Þremur mínútum síðar var síðan komið að okkar konu. Markvörður AC Milan sofnaði á verðinum og Katla var fljót að hugsa. Stal boltanum í teignum og sendi hann í opið markið. Katla fagnaði sigurmarkinu sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana. Fyrsta markið hennar fyrir Flórensfélagið og það tryggði liðinu þrjú dýrmæt stig og fyrsta sigur tímabilsins í deildinni. Það má sjá markið mikilvæga hér fyrir neðan eða „Trygggggggooooolllll“ eins og samfélagsmiðlar Fiorentina sögðu. View this post on Instagram A post shared by ACF Fiorentina Femminile (@acf_women) Ítalski boltinn Mest lesið Bílstjóri grýttur til dauða eftir körfuboltaleik Körfubolti Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona Enski boltinn 29 ára stórmeistari látinn Sport Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Íslenski boltinn Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Íslenski boltinn Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Íslenski boltinn „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Fótbolti Uppgjörið: Álftanes - Njarðvík 99-93 | Álftanes vann Njarðvík í bikarnum í hörkuleik Körfubolti Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Íslenski boltinn Fleiri fréttir Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Kraftaverk smábæjarliðsins fullkomnað í kvöld Kristall Máni á skotskónum og fyrsti sigurinn síðan í ágúst Potter talaði sænsku á blaðamannafundinum Sonur Stuart Pearce lést í slysi Nýr stjóri Rangers byrjar gegn Frey „Hefur blundað í manni að taka við félagsliði“ Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum Skoraði meira í sumar en árin þrjú á undan til samans Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Sjáðu frábært mark Hákonar sem öskraði samt líka „fokk“ Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Potter orðinn þjálfari Svía og stefnir á HM „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Árni Gautur glímir við erfiðan taugahrörnunarsjúkdóm Uppgjörið: Valur - FH 4-4 | Bráðskemmtilegur átta marka leikur á Hlíðarenda Hákon áfram á skotskónum hjá Lille Sjá meira