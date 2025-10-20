Um klukkan hálf ellefu hófst kröftug hrina jarðskjálfa í Mýrdalsjökli. Nokkrir skjálftar mældust yfir þremur að stærð og þeim hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar.
Í tilkynningu þess efnis frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands segir að engar tilkynningar hafi borist um að skjálftarnir hafi fundist í byggð. Uppfærð stærð muni birtast á vedur.is.
Engin merki hafi sést um breytingar á leiðni í ám frá Mýrdalsjökli.
Síðast hafi orðið skjálfti yfir þremur að stærð á þessum slóðum þann 3. október síðastliðinn. Í maí og júní árið 2023 hafi svipaður atburður orðið, þar sem nokkrir skjálftar hafi mælst yfir þremur að stærð, sá stærsti 4,8 að stærð.