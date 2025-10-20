Hallgrímur Mar Steingrímsson gæti hafa skorað mark tímabilsins í Bestu deild karla í fótbolta í gær þegar hann skaut frá eigin vallarhelmingi og skoraði gegn ÍA.
Það voru skoruð glæsileg mörk í gær í leikjunum þremur sem skiptu svo miklu máli í fallbaráttu Bestu deildarinnar. Mörkin má sjá í spilaranum hér að neðan.
Svo fór að sæti ÍA er nú tryggt, þrátt fyrir 5-1 tap gegn KA. KR vann ÍBV 2-1 en Afturelding og Vestri gerðu 1-1 jafntefli þar sem jöfnunarmark Ágústs Eðvalds Hlynssonar kom á síðustu sekúndu.
Vestri (29 stig), KR (28 og Afturelding (27) berjast í lokaumferðinni næsta laugardag um að halda sér uppi. Vestri og KR mætast á Ísafirði og sigurliðið bjargar sér frá falli en geri liðin jafntefli dugar Aftureldingu að vinna ÍA til að komast upp fyrir þau bæði og bjarga sér.
KR-ingar unnu ÍBV í gær með mörkum Arons Sigurðarsonar og Eiðs Gauta Sæbjörnssonar sem skoraði með glæsilegum skalla á 63. mínút. Öll mörkin komu á aðeins sjö mínútna kafla en Oliver Heiðarsson hafði jafnað metin fyrir ÍBV.
Hrannar Snær Magnússon skoraði mark Aftureldingar sem virtist ætla að verða sigurmarkið gegn Vestra þar til á sjöttu mínútu uppbótartíma að Ágúst jafnaði metin eftir aukaspyrnu og hélt liðinu fyrir ofan fallstrikið.
Á Akureyri skoraði Baldvin Þór Berndsen glæsimark til að koma ÍA yfir en Birgir Baldvinsson og Hallgrímur Mar komu KA yfir fyrir hálfleik. Ingimar Stöle og Ásgeir Sigurgeirsson bættu við mörkum í seinni hálfleik áður en Hallgrímur innsiglaði sigurinn með miðjumarkinu glæsilega en hann hefur þar með skorað tólf mörk í Bestu deildinni í ár.