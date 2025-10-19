Logi Tómasson lagði upp mark þegar Samsunspor bar sigurorð af Kayserispor, 1-3, í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Á lokamínútu fyrri hálfleik átti Logi góða fyrirgjöf frá vinstri á kollinn á Carlo Holse sem skallaði boltann í netið. Holse skoraði annað mark sitt á 64. mínútu og Rick van Drongelen kom Samsunspor svo í 0-3 átta mínútum síðar.
Kayserispor minnkaði muninn á 83. mínútu en sigur Samsunspor var ekki í hættu. Liðið er í 6. sæti deildarinnar með sextán stig og hefur aðeins tapað einum af fyrstu níu leikjum sínum.
Logi hefur spilað alla níu deildarleiki Samsunspor á tímabilinu og gefið tvær stoðsendingar. Hann kom til liðsins frá Strømsgodset í Noregi í sumar.
Í hollensku úrvalsdeildinni sigraði Sparta Rotterdam Groningen með tveimur mörkum gegn engu.
Nökkvi Þeyr Þórisson kom inn á sem varamaður í uppbótartíma hjá Spörtu Rotterdam en Kristian Nökkvi Hlynsson var ekki með liðinu. Brynjólfur Andersen Willumsson lék ekki með Groningen sem er í 5. sæti deildarinnar með fimmtán stig eftir níu leiki. Sparta Rotterdam er í 10. sætinu með þrettán stig.