Allt stefnir í verkfall flugumferðarstjóra á sunnudag Eiður Þór Árnason skrifar 17. október 2025 20:50 Arnar Hjálmsson er formaður Félags flugumferðarstjóra. Vísir/Vilhelm Engin niðurstaða fékkst á fundi Félags íslenskra flugumferðarstjóra og Samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Verkfallsaðgerðir eru fyrirhugaðar á sunnudag og nýr fundur ekki verið boðaður í kjaradeilunni. Fundurinn í dag stóð yfir í um fjórar klukkustundir og lauk klukkan fimm. Arnar Hjálmsson, formaður Félags íslenskra flugumferðarstjóra, segir litla hreyfingu vera á viðræðunum en ýmislegt hafi verið reynt. Nú sé útlit fyrir fyrstu verkfallsaðgerðirnar á sunnudag. „Við svo sem útilokum ekkert en eins og staðan er akkúrat núna þá stefnir í það, því miður." Undanþága fyrir sjúkraflug Fyrsta vinnustöðvunin beinist að aðflugssvæði Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvallar og er sambærileg þeirri sem farið var í árið 2023, að sögn Arnars. Verkfallið hefst að óbreyttu klukkan tíu á sunnudagskvöld og stendur fram til þrjú aðfaranótt mánudags. Undanþága verður fyrir neyðarflug, sjúkraflug og Landhelgisgæsluna. Kjaradeilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Á þriðjudag boðuðu flugumferðarstjórar áðurnefnda vinnustöðvun sem leiðir til þess að lofthelgi yfir Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvelli verður lokað. Arnar segir í samtali við fréttastofu að sem fyrr sé deilt um launaliðinn og útfærslu á honum. Fréttin hefur verið uppfærð. Kjaramál Stéttarfélög Fréttir af flugi Keflavíkurflugvöllur Reykjavíkurflugvöllur Tengdar fréttir Annar fundur boðaður í kjaraviðræðum flugumferðarstjóra Enn er ekki komin niðurstaða í kjaraviðræður Félags íslenskra flugumferðarstjóra og Samtaka atvinnulífsins. Áfram verður fundað á morgun. 16. október 2025 15:55