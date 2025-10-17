Persónuvernd telur forsætisráðuneytinu hafa verið heimilt að upplýsa Ásthildi Lóu Þórsdóttur, þáverandi barnamálaráðherra, um nafn Ólafar Björnsdóttur, sem hafði óskað eftir fundi með forsætisráðherra. Ásthildur Lóa eignaðist barn 23 ára gömul með 16 ára fyrrverandi tengdasyni Ólafar. Hún taldi Ásthildi Lóu ekki stætt í embætti vegna þess.
Á vef Persónuverndar segir að stofnunin hafi úrskurðað í máli þar sem kvartað var yfir miðlun forsætisráðuneytisins á persónuupplýsingum kvartanda til þáverandi mennta- og barnamálaráðherra. Ljóst er að um kvörtun Ólafar er að ræða.
Málið varðar fund sem Ólöf óskaði eftir við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. En hún taldi sig ekki geta unað því að Ásthildur Lóa, hafandi eignast barn þá 23 ára gömul með 16 ára tengdasyni sínum fyrrverandi, sæti sem barnamálaráðherra.
Þessi ósk hennar átti eftir að draga dilk á eftir sér. Ólöf taldi sig hafa óskað eftir trúnaði um þann fund sem aldrei varð. Áður en nokkur frétt hafði verið skrifuð um málið hringdi Ásthildur Lóa ítrekað í Ólöfu, sem taldi sig ekki hafa neitt við hana að tala. Ásthildur Lóa mætti þá heim til hennar en fékk ekki samtal við Ólöfu.
Svo fór að Ásthildur Lóa sagði af sér sem mennta- og barnamálaráðherra vegna málsins.
Á vef Persónuverndar segir að í málinu hafi legið fyrir að Ólöf hefði óskað eftir fundi með forsætisráðherra. Í beiðni sinni til forsætisráðuneytisins hafi hún tekið fram að erindið varðaði þáverandi mennta- og barnamálaráðherra og að það væri í góðu lagi að viðkomandi ráðherra sæti fundinn líka ef forsætisráðherra óskaði þess.
Af fyrirliggjandi gögnum hafi ekki ekki annað verið ráðið en að forsætisráðuneytið hefði miðlað persónuupplýsingum Ólafar til mennta- og barnamálaráðherra í þeim tilgangi að undirbúa svar við fundarbeiðni hennar og meta réttan farveg málsins.
Niðurstaða Persónuverndar hafi verið að miðlun forsætisráðuneytisins á upplýsingum um Ólöfu til mennta- og barnamálaráðherra umrætt sinn hefði verið nauðsynleg við beitingu opinbers valds sem forsætisráðuneytið fer með. Vinnsla persónuupplýsinganna hafi því verið heimil en að mati Persónuverndar verði að játa stjórnvöldum ákveðið svigrúm til að meta hvaða vinnsla er nauðsynleg til að framfylgja lögbundnum verkefnum sínum.
Einnig hafi það verið niðurstaða Persónuverndar að miðlun forsætisráðuneytisins á persónuupplýsingum Ólafar hefði samrýmst meginreglum persónuverndarlaga.