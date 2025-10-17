Fótbolti

Potter á að töfra Svía inn á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Graham Potter blés sína síðustu sápukúlu hjá West Ham í síðasta mánuði og fór til Svíþjóðar. Nú virðist hann vera að taka við sænska landsliðinu.
Graham Potter verður að öllum líkindum næsti þjálfari sænska karlalandsliðsins í fótbolta, samkvæmt sænska fótboltamiðlinum Fotbollskanalen.

Svíar ráku Jon Dahl Tomasson í byrjun þessarar viku, eftir skelfilegt gengi í undankeppni HM þar sem stjörnum prýtt lið Svíþjóðar er neðst í B-riðli með aðeins eitt stig úr fjórum leikjum. Sviss er efst með 10 stig, Kósovó er með sjö og Slóvenía þrjú.

Potter er núna staddur í Svíþjóð og hefur opinberlega lýst yfir miklum áhuga á að taka við sænska landsliðinu.

Samkvæmt Fotbollskanalen er verið að ganga frá nákvæmri útfærslu samnnings við Potter en hjá sænska knattspyrnusambandinu eru menn bjartsýnir á að samningar náist.

Potter gæti þá mögulega stýrt Svíum í leikjunum tveimur í nóvember, þegar riðlakeppninni í undankeppni HM lýkur. Svíar eiga nánast enga von um að ná 2. sæti og komast þannig í umspilið í mars en það er hins vegar allt útlit fyrir að þeir fái að fara í umspilið vegna árangurs síns úr Þjóðadeildinni þar sem liðið vann sinn riðil í C-deild á síðustu leiktíð.

Potter var rekinn frá West Ham í síðasta mánuði og stýrði áður Chelsea og Brighton. Hann vakti hins vegar fyrst athygli sem þjálfari þegar hann stýrði Östersund. Hann tók við liðinu í sænsku D-deildinni en kom því upp í úrvalsdeild og í sjálfa Evrópudeildina. Það opnaði möguleika fyrir hann á Bretlandi þar sem hann tók fyrst við Swansea en svo Brighton.

HM 2026 í fótbolta Sænski boltinn

