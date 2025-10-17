Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Slippfélagið 17. október 2025 08:58 Slippfélagið býður viðskiptavinum á sérstakan kynningarviðburð laugardaginn 18. október þar sem kynntar verða vörurnar frá Kalklitum. Frá vinstri eru eigendur Kalklita: Auður Skúladóttir, Ágústa Hjartardóttir og Fanný Hjartardóttir. Til hægri er Anna Bergmann, markaðsstjóri Slippfélagsins. Kalklitir og Slippfélagið eru nú að endurnýja gamalt samstarf eftir tíu ár aðskilnað með nýjum leiðtogum og áherslum á báðum stöðum og mun Slippfélagið annast sölu og þjónustu fyrir kalkmálningu Kalklita á Íslandi. Framleiðsla Kalklita er byggð á náttúrulegum hráefnum og eru helstu eiginleikar málningarinnar mött áferð og djúpir tónar sem skapa hlýju og ró í nútíma heimilum og umhverfi. Vöruúrval Kalklita samanstendur a 36 sérblönduðum litum, auk TopCoat sem veitir málningunni aukna vörn þar sem þess er þörf. Plasterpaint litur linen. Mikil eftirvænting er fyrir samstarfinu hjá báðum fyrirtækjum og hlakkar stjórnendum og starfsfólki til að skapa ný tækifæri með nýrri kynslóð af ungu og metnaðarfullu fólki. „Við erum mjög spennt fyrir þessu samstarfi,“ segir Anna Bergmann, markaðsstjóri Slippfélagsins. „Við höfum undanfarin ár lagt upp úr því að bæta við vöruúrvalið okkar og Kalklitir eru stórkostleg viðbót sem kemur á fullkomnum tíma. Vörurnar eru ekki bara fallegar heldur í hæsta gæðaflokki. Þetta eru einstakar vörur sem bjóða upp á fallega áferð og náttúrulega litadýpt. Við höfum fundið fyrir mikilli eftirspurn á íslenskum markaði eftir vörum sem þessum og erum spennt að mæta þeirri eftirspurn.” Lime Paintlitur, Aaida Secco. Til að fagna samstarfinu býður Slippfélagið viðskiptavinum á sérstakan kynningarviðburð laugardaginn 18. október frá kl. 11 til 14 í verslun Slippfélagsins í Skútuvogi. Starfsmenn Kalklita verða á staðnum til að kynna vörurnar og svara spurningum. Þá verður einnig happdrætti þar sem gestir geta unnið glæsilegar vörur frá Kalklitum. „Við sjáum þetta samstarf sem frábæra viðbót við okkar vöruframboð og spennandi skref í átt að fjölbreyttari og skapandi markaði fyrir málningar- og áferðarlausnir á Íslandi,“ bætir Anna við. Nýtt efni, Plaster Paint, var sett á markaðinn í ár sem er borið á fleti með bursta í stað spaða sem skapar hina eftirsóttu steypuáferð sem hefur notið mikilla vinsælda meðal arkitekta og fagurkera. Pokar og burstar í miklu úrvali. Allar vörur Kalklita eru framleiddar í duftformi, sem gerir þær umhverfisvænar, léttar í flutningi og auðveldar í geymslu. Með því að bæta einungis vatni við duftið eru vörurnar tilbúnar til notkunar. Kalklitir selur vörur sínar til yfir 50 landa og er stærsti hópur viðskiptavina konur. Helstu markaðir Kalklita eru í Þýskalandi, Frakklandi auk Skandinavíu en ört vaxandi markaðir hafa opnast í Asíu og þá sérstaklega í Suður Kóreu, Singapore og Japan. Lime Paint litur, Mikuta. Í gegnum samfélagsmiðla, einkum Instagram, er mikið framboð af efni sem sýnir meðhöndlun á málningunni, auk þess að veita innblástur um litaval og möguleika tengda notkun á málningunni. Plaster paint litur, CLAY. Kalklitir hefur notið athygli meðal arkitekta og innanhússarkitekta þar sem mikil vakning hefur átt sér stað á liðnum árum fyrir notkun á hreinum, náttúrulegum efnum og látlausri, tímalausri hönnun. Kalklitir fékk Ecolabel vottunina á þessu ári frá Evrópusambandinu en hún er veitt fyrirtækjum sem starfa innan EU og uppfylla háa staðla um umhverfisvernd, sjálfbærni og strangar kröfur um orkunotkun, losun, efni og efnaöryggi. Kalklitir er íslenskt fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var á Akureyri 2008 en frá 2017 hefur framleiðsla og höfuðstöðvar Kalklita verið staðsett í Belgíu. Verið velkomin í verslun Slippfélagsins í Skútuvogi á laugardag, 18. október, milli kl. 11 og 14. 