Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA

Jóhann Kristinn Gunnarsson er hættur sem þjálfari Þór/KA í bestu deild kvenna en þetta kemur fram á miðlum félagsins.
Jóhann hefur stýrt liðinu undanfarin þrjú ár og samtals í átta keppnistímabil.
Hann tilkynnti stjórn Þórs/KA á fundi í hádeginu að hann vildi stíga til hliðar og muni því ekki endurnýja samning sinn við félagið.
Jóhann Kristinn kom fyrst til starfa hjá Þór/KA haustið 2011 og stýrði liðinu til fyrsta Íslandsmeistaratitils félagsins sumarið 2012, ásamt því að verða meistari meistaranna og fara með liðið alla leið í bikarúrslitaleik sumarið 2013.
Hann stýrði liðinu fyrst í fimm tímabil samfleytt með mjög góðum árangri, Íslandsmeistaratitli fyrsta árið eins og áður sagði og endaði ávallt með liðið í einu af fjórum efstu sætum Íslandsmótsins ásamt því að fara með liðið í undanúrslit deildabikarkeppninnar öll árin nema það fyrsta.
Jóhann kom síðan aftur til starfa og tók við liðinu haustið 2022 og hefur stýrt því undanfarin þrjú tímabil. Liðið endaði í efri hluta Bestu deildarinnar fyrstu tvö árin, í 5. og 4. sæti, en lenti fyrir neðan strik í haust og endaði í 7. sætinu. Tvisvar á undanförnum þremur árum hefur Jóhann stýrt liðinu alla leið í úrslitaleik Lengjubikarsins og undanúrslit eitt árið.
Stjórn Þórs/KA þakkar Jóhanni fyrir óeigingjarnt, faglegt og frábært starf í þágu félagsins í gegnum árin.
