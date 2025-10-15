Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, fær ekki að stýra liðinu í næsta leik í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Maresca var dæmdur í eins leiks bann fyrir rauða spjaldið sitt í sigrinum á Liverpool í síðasta leik fyrir landsleikjahléið.
Maresca hljóp þá niður hliðarlínuna til að fagna sigurmarki Chelsea. Maresca má ekki vera á hliðarlínunni en getur undirbúið liðið að öðru leyti.
Enska knattspyrnusambandið sagði að Maresca hefði játað á sig óíþróttamannslega hegðun eftir að hafa verið vísað af velli á sjöttu mínútu uppbótartíma í leiknum fyrir að fagna sigurmarki liðs síns á afar öfgafullan hátt.
Hann hefur einnig verið sektaður um átta þúsund pund eða meira en 1,3 milljónir króna.
Ítalinn verður því í banni frá hliðarlínunni í útileik Chelsea gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.
Maresca er sagður hafa sagt við ítalska fjölmiðla að þetta hafi verið „eðlislæg viðbrögð“ og bætt við „en ég held að [rauða spjaldið] hafi verið þess virði“.
