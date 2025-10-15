Bankinn hefur samband ef hann skuldar þér pening Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 15. október 2025 12:43 Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka. Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að því að endurgreiða viðskiptavinum sem hafa greitt of mikið af fasteignalánum sínum, samkvæmt vaxtadómi hæstaréttar, að sögn bankastjóra. Nú sé verið að skoða hvað það séu margir. Frummat á fjárhagslegu tjóni bankans er þegar komið fram. Bankastjóri útilokar ekki að þriðji aðili endurreikni líka lánasamninga. Hæstiréttur ógilti í gær einn lið skilmála óverðtryggra húsnæðislána á breytilegum vöxtum hjá Íslandsbanka að því leyti að bankinn mátti ekki nota annað en stýrivexti til að hækka vextina. Bankinn hefur sent frá sér tilkynningu í Kauphöll um frummat á áhrifum dómsins og telur að hann muni kosta bankann innan við milljarð, fyrir skatta. Óljóst hvað dómurinn gildi um mörg lán Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka segir hins vegar að enn eigi eftir að fara yfir hvað dómurinn gildi um mörg lán. „Við gerum ekki ráð fyrir að þetta sé mikill fjöldi lána. Við birtum t.d. tilkynningu í morgun um að áhrifin á bankann sé undir milljarði. Þetta eru ekki háar upphæðir á einstaka lán,“ segir hann. Þessi niðurstaða liggi fyrir þrátt fyrir að fjöldi lána sé enn óljós. „ Við erum að skoða þetta og þetta hefur helst áhrif á eldri lán á bilinu 2017-2020. Fjöldi lánanna sem þetta gildur um liggur ekki endanlega fyrir. Það er flókið að fara yfir lánasamninga slíkra lána og getur tekið vikur eða jafnvel mánuði að skoða þá og endurreikna,“ segir Jón Guðni. Hann segir að bankinn muni hafa frumkvæði að því að láta viðskiptavini sem hafa ofgreitt samkvæmt dómnum vita. Það gæti verið gert með tölvupósti og símtali í framhaldinu. „Við munum sýna frumkvæði og upplýsa lántakendur þegar þetta liggur fyrir. Þá er verið að skoða hvort að bankinn muni greiða viðkomandi með því að leggja upphæðina inn á lánin eða inn á reikninga hjá þeim. En þetta eru ekki háar fjárhæðir,“ segir hann. Aðspurður hvort bankinn muni jafnvel kalla til þriðja aðila til að fara yfir lánasamningana til að auka traust svarar Jón Guðni: „Já það er eitthvað sem við getum skoðað.“ Arion banki segist öðruvísi Margir velta fyrir sér hvort dómurinn gildi um aðrar fjármálastofnanir. Arion banki hefur riðið á vaðið og sent frá sér tilkynningu um að skilmálar þeirra í slíkum lánum séu frábrugðnir því sem fjallað sé um í dómi Hæstaréttar og því erfitt að meta nákvæm áhrif hans. Að því gefnu að sambærileg niðurstaða fengist í ágreiningsmáli sé það bráðabirgðamat bankans að fjárhagsleg áhrif slíkrar niðurstöðu væru óveruleg. Íslandsbanki Arion banki Dómsmál Mest lesið Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Innlent Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Bankinn hefur samband ef hann skuldar þér pening Innlent Dónatal í desember Erlent Biður Pútín um að afhenda Assad Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent „Það er allt svart þarna inni“ Innlent Karlmaður í haldi vegna gruns um brot gegn barni í Hafnarfirði Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Fleiri fréttir Sigríður Andersen nýr þingflokksformaður Miðflokksins Karlmaður í haldi vegna gruns um brot gegn barni í Hafnarfirði Bankinn hefur samband ef hann skuldar þér pening Mál leiðbeinandans á Múlaborg á leið til héraðssaksóknara „Það er allt svart þarna inni“ Ekki láglaunakvenna að axla ábyrgð á innleiðingu kynjajafnréttis Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að endurgreiðslu til kúnna Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Þurrt og bjart suðaustan til og stinningskaldi í kortunum Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Endurkaupaáætlun fyrir Grindvíkinga kynnt eftir áramót Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Mannránstilraun í Kongó og tvöföld áramót meðal eftirminnilegustu ferðaævintýra Katrínar Lítill skjálfti við Ingólfsfjall Vill leiða Miðflokkinn í Kópavogi Skora á stjórnvöld að beita sér fyrir styttri bið eftir geislameðferð Erlendir aðilar stofna fölsk íslensk lén í annarlegum tilgangi Rýnt í áhrif stóra vaxtamálsins Velti fyrir sér „hvaða vitleysingur væri að skrifa bara eitthvað“ Vill heldur sjá langtímasamninga um framlög fyrir „samtök úti í bæ” „Auðvitað er hann velkominn hingað til Íslands“ Óútgefnum handritum stolið: Kallaði rithöfundinn skíthaus Loka fyrir kalt vatn í Salahverfi annað kvöld „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Minniháttar eldur í Nytjamarkaði á Selfossi Sjá meira