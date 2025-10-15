Innlent

Bankinn hefur sam­band ef hann skuldar þér pening

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka. 
Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að því að endurgreiða viðskiptavinum sem hafa greitt of mikið af fasteignalánum sínum, samkvæmt vaxtadómi hæstaréttar, að sögn bankastjóra. Nú sé verið að skoða hvað það séu margir. Frummat á fjárhagslegu tjóni bankans er þegar komið fram. Bankastjóri útilokar ekki að þriðji aðili endurreikni líka lánasamninga.

Hæstiréttur ógilti í gær einn lið skilmála óverðtryggra húsnæðislána á breytilegum vöxtum hjá Íslandsbanka að því leyti að bankinn mátti ekki nota annað en stýrivexti til að hækka vextina. Bankinn hefur sent frá sér tilkynningu í Kauphöll um frummat á áhrifum dómsins og telur að hann muni kosta bankann innan við milljarð, fyrir skatta. 

Óljóst hvað dómurinn gildi um mörg lán

Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka segir hins vegar að enn eigi eftir að fara yfir hvað dómurinn gildi um mörg lán.

„Við gerum ekki ráð fyrir að þetta sé mikill fjöldi lána. Við birtum t.d. tilkynningu í morgun um að áhrifin á bankann sé undir milljarði. Þetta eru ekki háar upphæðir á einstaka lán,“ segir hann.

Þessi niðurstaða liggi fyrir þrátt fyrir að fjöldi lána sé enn óljós. 

„ Við erum að skoða þetta og þetta hefur helst áhrif á eldri lán á bilinu 2017-2020. Fjöldi lánanna sem þetta gildur um liggur ekki endanlega fyrir. Það er flókið að fara yfir lánasamninga slíkra lána og getur tekið vikur eða jafnvel mánuði að skoða þá og endurreikna,“ segir Jón Guðni. 

Hann segir að bankinn muni hafa frumkvæði að því að láta viðskiptavini sem hafa ofgreitt samkvæmt dómnum vita. Það gæti verið gert með tölvupósti og símtali í framhaldinu. 

„Við munum sýna frumkvæði  og upplýsa lántakendur þegar þetta liggur fyrir. Þá er verið að skoða hvort að bankinn muni greiða viðkomandi með því að leggja upphæðina inn á lánin eða inn á reikninga hjá þeim. En þetta eru ekki háar fjárhæðir,“ segir hann. 

Aðspurður hvort bankinn muni jafnvel kalla til þriðja aðila til að fara yfir lánasamningana til að auka traust svarar Jón Guðni: 

„Já það er eitthvað sem við getum skoðað.“

Arion banki segist öðruvísi

Margir velta fyrir sér hvort dómurinn gildi um aðrar fjármálastofnanir. Arion banki hefur riðið á vaðið og sent frá sér tilkynningu um að skilmálar þeirra í slíkum lánum séu frábrugðnir því sem fjallað sé um í dómi Hæstaréttar og því erfitt að meta nákvæm áhrif hans. Að því gefnu að sambærileg niðurstaða fengist í ágreiningsmáli sé það bráðabirgðamat bankans að fjárhagsleg áhrif slíkrar niðurstöðu væru óveruleg.

