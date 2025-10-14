Innlent

Lítill skjálfti við Ingólfs­fjall

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Jarðskjálftinn varð aðeins fimm kílómetrum norðan við Selfoss.
Lítill jarðskjálfti, 2,3 að stærð, varð við Ingólfsfjall um korter yfir átta í kvöld. Skjálftinn fannst meðal annars vel á Selfossi.

Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Skjálftinn hafi orðið aðeins um fimm kílómetrum norður af Selfossi og hafi því fundist í byggð þrátt fyrir að hann væri nokkuð lítill.

Um sé að ræða þekkt skjálftasvæði, Suðurlandsbrotabeltið. Fólk geti búist við minni skjálftum í kjölfarið næsta sólarhringinn.

Upptök jarðskjálftans merkt á korti.Veðurstofa Íslands
Eldgos og jarðhræringar Árborg

