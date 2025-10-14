Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2025 17:40 Graham Potter náði stórkostlegum árangri þegar hann starfaði í Svíþjóð sem þjálfari Östersund. Getty/Kevin Hodgson Eftir að Jon Dahl Tomasson var rekinn í dag eru Svíar í leit að nýjum þjálfara karlalandsliðsins í fótbolta. Einn af þeim sem hafa áhuga á starfinu er Graham Potter, fyrrverandi stjóri West Ham, Chelsea og Brighton. Potter hefur mikinn áhuga á starfinu, öfugt við Lars Lagerbäck sem þegar hefur útilokað að snúa aftur í landsliðsþjálfarastarfið. Potter, sem er fimmtugur, vakti fyrst athygli sem þjálfari þegar hann stýrði Östersund. Hann tók við liðinu í sænsku D-deildinni en kom því upp í úrvalsdeild og í sjálfa Evrópudeildina. Það opnaði möguleika fyrir hann á Englandi þar sem hann tók við Swansea og svo í kjölfarið Brighton, Chelsea og nú síðast West Ham. Potter var aðeins í níu mánuði í starfi hjá West Ham þar til hann var rekinn í lok síðasta mánaðar en í viðtali við Fotbollskanalen segist hann hafa mikinn áhuga á að taka við sænska landsliðinu sem í gær tapaði í annað sinn á rúmum mánuði fyrir Kósovó. „Ég var bara að heyra fréttirnar [um Jon Dahl Tomasson]. Það var leitt að heyra, klárlega. Fyrir sænskan fótbolta og fyrir JDT,“ sagði Potter. „En já, ég er raunar í Svíþjóð núna, í húsinu mínu í Svíþjóð. Ég er á milli starfa og var að hætta í ensku úrvalsdeildinni. Ég er opinn fyrir öllu, eiginlega, þar sem ég tel að ég geti orðið að gagni. Það væri æðislegt að stýra sænska landsliðinu,“ sagði Potter, greinilega spenntur. „Ég ber tilfinningar til Svíþjóðar. Ég elska landið og ég elska sænskan fótbolta. Ég hef mikið að þakka fyrir gagnvart sænskum fótbolta. Svo já, þetta væri stórkostlegur möguleiki fyrir mig, klárlega,“ sagði Potter en kvaðst ekki hafa rætt við sænska knattspyrnusambandið. Sænski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira