Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það vera undir fjárlaganefnd komið að ákvarða hvort framlögum til Ljóssins verði breytt í fyrirliggjandi fjárlögum og beinir því til heilbrigðisráðherra að svara hvernig samningar standa við félagið. Hennar persónulega skoðun á því „hvort ákveðin samtök úti í bæ“ þurfi meira fjármagn frá ríkinu ráði litlu þar um.
Henni þyki starf samtakanna mikilvægt, en vill heldur að framlög til samtaka á borð við Ljósið ættu að ráðast í gegnum langtímasamninga við ríkið en ekki með einskiptisframlögum hverju sinni.
Þetta kom fram í svari Kristrúnar við fyrirspurn Jens Garðars Helgasonar, varaformanns Sjálfstæðisflokksins, í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi er ekki gert ráð fyrir 200 milljón króna viðbótarframlagi til Ljóssins, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þess.
Sjá einnig: Framlög til Ljóssins skorin niður um 200 milljónir
Jens Garðar kvaðst taka undir fyrri orð forsætisráðherra um að það sé gríðarlega mikilvægt að fara vel með skattfé og það þurfi að forgangsraða, en á sama tíma telji hann óskiljanlegt að ríkið hyggist fella niður tímabundið aukin framlög til Ljóssins. Samtökin bjóði þjónustu sem heilbrigðiskerfið treysti á og að úttekt bendi til þess að starfsemi samtakanna skili meiru inn í þjóðarbúið með því að veita þjónustu sem ekki sé annars staðar að fá í heilbrigðiskerfinu.
„Þetta er 40% niðurskurður þar sem um sex hundruð manns njóta þar aðstoðar og endurhæfingar í hverjum mánuði. Þúsundir hafa nýtt sér þessa þjónustu undanfarin ár. Þúsundir,” sagði Jens Garðar.
Í fyrirspurn sinni setti Jens Garðar upphæðina í samhengi við ýmis önnur verkefni sem ríkið muni verja pening í, til að mynda 350 milljónir sem fari í starfslokasamning við vararíkissaksóknara. Hann kallaði eftir afstöðu forsætisráðherra um forgangsröðun fjármuna í því samhengi.
Í svari sínu benti forsætisráðherra á að um væri að ræða einskiptisframlag sem gert hafi verið ráð fyrir af hálfu fjárlaganefndar á síðasta kjörtímabili sem falli sjálfkrafa niður. „Það er fjöldinn allur af slíkum framlögum til slíkra stofnana sem falla niður á hverju ári. Það er mín persónulega skoðun að það þarf auðvitað að setja framlög almennt til slíkra félagasamtaka í fastari skorður og það sé ekki þannig að þetta komi inn svona einskiptis. Það krefst frekari yfirlegu,“ svaraði Kristrún.
„Ég veit að framsetningin er dramatísk hjá háttvirtum þingmanni en höldum okkur við staðreyndir mála. Þetta er ekki framlag sem er búið að vera hér í mörg ár. Þetta var einskiptisframlag. Það breytir því ekki að ég tek að fullu undir með háttvirtum þingmanni að mjög góð þjónusta á sér stað hjá Ljósinu,“ sagði Kristrún ennfremur.
Í síðari fyrirspurn sinni spurði Jens Garðar hvort það kæmi til greina að mati Kristrúnar „að afturkalla boðaðan sparnað til Ljóssins,“ líkt og þingmaðurinn orðaði það. Í síðara svari sínu ítrekaði Kristrún að hún tæki undir með þingmanninum um að hjá Ljósinu færi fram mikilvæg starfsemi, en það sama megi segja um mörg önnur samtök á Íslandi sem sum séu fjármögnuð að hluta af ríkinu og önnur ekki.
„Það er enginn að gera lítið úr framlagi Ljóssins. Mér finnst hins vegar sérstakt að í kerfi, þar sem mörg hundruð milljarðar eru undir, sé ég annars vegar að fá fyrirspurn þar sem er verið að gera athugasemd við að það sé verið að fylgjast vel með fjárútlátum í einkarekstur sem fer í gegnum sjúkratryggingar, sem getur hljóðað upp á milljarða króna, í það að það vera að spyrja mig um mína persónulegu afstöðu til þess hvort ákveðin samtök úti í bæ gætu þegið nokkrar milljónir í viðbót. Auðvitað myndum við öll vilja geta gert betur við slík samtök en við þurfum að horfa kerfislægt á slík útgjöld,“ svaraði Kristrún.
Hún sé á þeirri skoðun að framlag af þessum toga þurfi að fara inn í langtímasamninga, frekar en að vera ákvarðað með einskiptisframlagi, og beindi því síðan til Ölmu Möller heilbrigðisráðherra að svara til um það hvernig samningar standa við Ljósið. Þá sé það í höndum fjárlaganefndar en ekki hennar sjálfrar að ákvarða hvort þessu verði breytt frá því sem fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp gerir ráð fyrir.