Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. október 2025 16:15 Yan Valery og Moutaz Neffati fagna eftir að Túnis tryggði sér sæti á HM 2026 með sigri á Namibíu í gær. Túnis verður á meðal þátttökuliða á heimsmeistaramótinu næsta sumar. Túnisar tryggðu sér HM-sætið með sérlega glæsilegum hætti. Túnis var í riðli með Namibíu, Líberíu, Malaví, Miðbaugs-Gíneu og Saó Tóme og Prinsípe í undankeppninni í Afríku. HM-sætið var í höfn eftir 3-0 sigur Túnis á Namibíu í gær. Ali Abdi, Hannibal Mejbri og Ferjani Sassi skoruðu mörkin. Túnisar unnu níu af tíu leikjum sínum í undankeppninni og gerðu eitt jafntefli. Þeir skoruðu 22 mörk en fengu ekkert á sig. Þeir héldu með öðrum orðum hreinu í öllum tíu leikjunum sínum sem er einstakt. Namibía var eina liðið sem tók stig af Túnis í undankeppninni en liðin gerðu markalaust jafntefli í Jóhannesarborg í Suður-Afríku síðasta sumar. Namibíumenn urðu í 2. sæti riðilsins með fimmtán stig, þrettán stigum á eftir Túnisum. HM næsta sumar verður þriðja heimsmeistaramótið í röð sem Túnis tekur þátt á. Liðið féll út í riðlakeppninni á HM 2018 og 2022. Túnis tók einnig þátt á HM 1978, 1998, 2002 og 2006 en hefur aldrei komist upp úr riðlakeppninni. Auk Túnis eru Marokkó, Egyptaland, Alsír, Gana og Grænhöfðaeyjar búin að tryggja sér sæti á HM af Afríkuþjóðum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira