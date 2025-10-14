Aldrei færri á móti olíuleit vegna náttúruverndarsjónarmiða Kjartan Kjartansson skrifar 14. október 2025 08:57 Bruni á olíu og öðru jarðefnaeldsneyti er meginorsök þeirrar hnattrænu hlýnunar sem á sér nú stað á jörðinni. Vísir/Getty Hlutfall þeirra sem segja að alls ekki ætti að leita að olíu í íslenskri lögsögu hefur aldrei mælst lægra frá því að byrjað var að kanna það fyrir rúmum áratug. Ríflega helmingur svarenda í skoðanakönnun er jákvæður gagnvart olíuleit við Ísland. Aðeins þriðjungur svarenda í könnun Gallup segjast sammála því að alls ekki ætti að leita að olíu á íslenska landgrunninu vegna náttúruverndarsjónarmiða. Hlutfallið hefur ekki mælst lægra frá því að byrjað var að leggja spurninguna fyrir árið 2014. Tveir af hverjum þremur segjast frekar eða mjög ósammála því sjónarmiði. Bruni á jarðefnaeldsneyti er meginorsök þeirra loftslagsbreytinga sem menn valda nú á jörðinni. Ætli mannkynið að ná markmiðum sínum um að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráður á þessari öld verður það að skilja ónýttar olíu- og gaslindir eftir í jörðu. Rúmlega 55 prósent svarenda í könnuninni segjast jákvæð gagnvart því að leita að olíu við Ísland en aðeins rúmur fjórðungur neikvæður, þar af aðeins tólf prósent mjög eða að öllu leyti neikvæð. Karlar eru jákvæðari í garð olíuleitar en konur. Kjósendur Miðflokksins eru jákvæðari en stuðningsmenn annarra flokka. Afgerandi meirihluti kjósenda þeirra, Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins er jákvæður en innan við helmingur kjósenda annarra flokka á þingi. Samfylkingarfólk er neikvæðast í garð olíuleitar. Innan við þriðjungur þess tekur jákvætt í leitina en 44 prósent neikvætt. Jarðefnaeldsneyti Skoðanakannanir Loftslagsmál Umhverfismál Mest lesið Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Innlent Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Innlent Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Erlent Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Innlent Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Erlent Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Innlent Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Innlent Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Erlent Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Innlent „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Innlent Fleiri fréttir Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Meirihluti hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju Aldrei færri á móti olíuleit vegna náttúruverndarsjónarmiða „Aðstoðin verður að fá greiða leið inn á Gasa“ Eldur í nýbyggingu í Gufunesi Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Eldur logar á Siglufirði Bréfin björguðu lífi hans í rússneska fangelsinu „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Martraðarkennd reynsla í fangelsi hjóm í samanburði við þjáningu Palestínumanna Magga Stína segir sögu sína í kvöldfréttum Fannst sofandi í gámi og var vísað í burtu Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Myndu ekki vilja stýra sveitarfélagi sem þvingað væri til sameiningar Blaðamaður DV ekki brotlegur í umfjöllun um hæfi lögreglustjórans í Eyjum Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Enn vesen í Vesturbæjarlaug Búið að birta umhverfismatsskýrslu fyrir Sundabraut Fámennir hópar sagðir geta skuldbundið sveitarfélög með frumvarpi ráðherra „Ég er ekki sammála þessari umræðu og þessari nálgun“ Styttist í stóra ákvörðun vegna Sundabrautar Slapp með skrekkinn við myndatöku í Reynisfjöru Gíslunum sleppt á Gasa og hin umdeilda Sundabraut Breyta eftirliti með hraða í Fáskrúðsfjarðargöngum Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf Skjálfti upp á 4,0 í Bárðarbungu Sjá meira