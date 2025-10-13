Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2025 19:41 Guðlaugur Victor Pálsson fagnar eftir að hafa komið Íslandi í 1-0. vísir/Anton Ísland og Frakkland áttust við í afar mikilvægum leik á Laugardalsvelli, í undankeppni HM karla í fótbolta sem lauk með 2-2 jafntefli. Eitt mark var skorað í fyrri hálfleiknum og það kom úr smiðju Íslendinga. Sævar Atli Magnússon gerði vel í að vinna aukaspyrnu nærri endamörkum. Albert Guðmundsson tók spyrnuna og sendi lága sendingu að nærstöng þar sem Guðlaugur Victor Pálsson var mættur og náði að skófla boltanum yfir marklínuna. Frakkar voru afskaplega nálægt því að jafna metin rétt fyrir hálfleik en Mikael Egill Ellertsson náði einhvern veginn að verja á marklínu. Einhverjir óttuðust að það hefði verið með hendi en svo var ekki og dómarinn flautaði til hálfleiks. Það kom þó að því að Frakkar jöfnuðu metin, 1-1, eftir algjöra einstefnu í seinni hálfleik. Christopher Nkunku lék á Guðlaug Victor Pálsson og skoraði í fjærhornið. Frakkar komust svo yfir á 68. mínútu þegar Jean-Philippe Mateta, framherji Crystal Palace, renndi sér á knöttinn og skoraði af stuttu færi. Kristian Hlynsson náði hins vegar strax að jafna metin fyrir Ísland, úr skyndisókn, eftir sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Kristian var ískaldur þegar hann setti boltann framhjá AC Milan-markverðinum Mike Maignan. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Tengdar fréttir Ísland - Frakkland | Okkar menn gegn ógnarsterkum Frökkum Tuttuguogsjö árum eftir jafnteflið fræga við heimsmeistara Frakka á Laugardalsvelli gerði íslenska karlalandsliðið í fótbolta annað jafntefli við Frakka á sama velli í kvöld. Lokatölur 2-2. 13. október 2025 21:00 Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira