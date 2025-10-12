Undankeppni HM ´26: Allt nærrum því eftir bókinni í leikjum dagsins Árni Jóhannsson skrifar 12. október 2025 21:16 Þrír af fjórum markaskorurum Hollands samankomnir til að fagna einu markanna gegn Finnlandi. Vísir / Getty Holland vann Finnland og Pólland Litháen í G riðli undankeppni HM ´26. Króatar áttu ekki í vandræðum með Gíbraltar og geta farið langt með farseðilinn á lokamótið í næstu umferð. Markaskorun Hollendinga skiptist bróðurlega á milli fjögurra markaskorara en Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay og Cody Gakpo sáu um að úrslitin væru aldrei í hættu í 4-0 sigri á Finnlandi. Robert Lewandowski og Sebastian Szymanski sáu um að Litháen í 2-0 sigri en Holland er efst í G riðlinum og Pólland þremur stigum frá þeim í öðru sæti. Liðin eigast við í næstu umferð. Króatar unnu Gíbraltar 3-0 og eyddu líklega ekki mikilli orku í þann leik. Toni Fruk, Luka Sucic og Martin Erlic skoruðu mörk Króatana. Króatar eru efstir í L riðlinum og geta farið langt með að komast á HM ´26 með sigri í Færeyjum í næstu umferð. Önnur úrslit í undankeppninni í dag: Skotland - Belarús 2-1 San Marínó - Kýpur 0-4 Rúmenía - Austurríki 1-0 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira