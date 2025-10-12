Fótbolti

Undan­keppni HM ´26: Allt nærrum því eftir bókinni í leikjum dagsins

Árni Jóhannsson skrifar
Þrír af fjórum markaskorurum Hollands samankomnir til að fagna einu markanna gegn Finnlandi.
Þrír af fjórum markaskorurum Hollands samankomnir til að fagna einu markanna gegn Finnlandi. Vísir / Getty

Holland vann Finnland og Pólland Litháen í G riðli undankeppni HM ´26. Króatar áttu ekki í vandræðum með Gíbraltar og geta farið langt með farseðilinn á lokamótið í næstu umferð.

Markaskorun Hollendinga skiptist bróðurlega á milli fjögurra markaskorara en Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay og Cody Gakpo sáu um að úrslitin væru aldrei í hættu í 4-0 sigri á Finnlandi. Robert Lewandowski og Sebastian Szymanski sáu um að Litháen í 2-0 sigri en Holland er efst í G riðlinum og Pólland þremur stigum frá þeim í öðru sæti. Liðin eigast við í næstu umferð.

Króatar unnu Gíbraltar 3-0 og eyddu líklega ekki mikilli orku í þann leik. Toni Fruk, Luka Sucic og Martin Erlic skoruðu mörk Króatana. Króatar eru efstir í L riðlinum og geta farið langt með að komast á HM ´26 með sigri í Færeyjum í næstu umferð.

Önnur úrslit í undankeppninni í dag:

Skotland - Belarús 2-1

San Marínó - Kýpur 0-4

Rúmenía - Austurríki 1-0

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið