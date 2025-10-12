Diljá fagnaði í lokin þrátt fyrir draumabyrjun hjá Sædísi og Örnu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 16:51 Diljá Ýr Zomers og félagar í Brann eru nánast búnar að tryggja sér meistaratitilinn í Noregi. Getty/ Jonathan Moscrop Diljá Ýr Zomers og félagar í Brann fögnuðu sigri í dag í toppslagnum á móti Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni. Vålerenga fékk algjöra draumabyrjun með því að komast í 2-0 eftir aðeins sex mínútna leik en Brann var komið yfir fyrir hálfleik. Allar íslensku landsliðskonurnar byrjuðu á bekknum. Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn á sem varamaður á 60. mínútu þegar staðan var orðin 4-2 fyrir Brann en Diljá kom inn á sem varamaður á 76. mínútu. Arna Eiríksdóttir sat allan tímann á bekknum hjá Vålerenga. María Þórisdóttir kom inn á sem varamaður hjá Brann undir blálokin en hún gekk til liðs við Bergen félagið á dögunum. Brann fór langleiðina með því að tryggja sér norska titilinn með þessum sigri en liðið er nú með sjö stiga forskot á Brann á toppnum. Það eru aðeins fjórar umferðir eftir og þar með bara tólf stig í pottinum. Signe Gaupset, Nea Lehtola, Lauren Davidson og Amalie Eikeland skoruðu mörk Brann en Karina Sævik og Sara Lindbak Hørte komu Vålerenga í 2-0 í upphafi leiks. Norski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira