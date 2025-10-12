NFL-stjarna fjárfestir í kvennaliði Boston Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 11:33 Caleb Williams, leikstjórnandi Chicago Bears, er nýjasti fjárfestirinn í Boston Legacy FC, nýju liði í bandarísku kvennaknattspyrnudeildinni. @espnW Caleb Williams, leikstjórnandi Chicago Bears, er nýjasti fjárfestirinn í Boston Legacy FC, nýju liði í bandarísku kvennaknattspyrnudeildinni (NWSL) sem hefur leik árið 2026. Félagið tilkynnti um þennan nýja fjárfesti í vikunni. Williams vann Heisman-bikarinn árið 2022 sem besti leikmaður háskólaboltans og var valinn fyrstur allra í nýliðavali NFL-deildarinnar árið 2024. „Kvennaíþróttir eru hreyfing og ég dáist að og virði þá vinnu sem liðið og NWSL-deildin halda áfram að leggja í að efla íþróttina og styrkja komandi kynslóðir íþróttafólks,“ sagði Williams í yfirlýsingu. As the NWSL’s Boston Legacy prepares for its inaugural season in 2026, Bears quarterback Caleb Williams is joining the club as an investor, the team announced. https://t.co/pYQAqIUZke— The Boston Globe (@BostonGlobe) October 9, 2025 „Boston Legacy Football Club er að byggja upp eitthvað sérstakt og við erum stolt af því að vera hluti af því sem er fram undan.“ Williams tekur þátt í gegnum fjárfestingarfyrirtæki sitt, 888 Midas, sem er „einstakur vettvangur fyrir fjárfestingar undir forystu íþróttafólks og ráðgjafa í einkafjárfestingum, áhættufjármagni, fasteignum og öðrum eignum.“ Hann bætist í hóp frægra fjárfesta í NWSL-félaginu sem inniheldur leikkonuna Elizabeth Banks, þrefalda Ólympíugullverðlaunahafann Aly Raisman og Aliyah Boston, stjörnu WNBA-deildarinnar og Indiana Fever. Brad Stevens, framkvæmdastjóri Celtics, og eiginkona hans, Tracy, eru einnig fjárfestar. Jennifer Epstein, en fjölskylda hennar var lengi eigandi Celtics, er aðaleigandi og meðstofnandi Boston Legacy FC. Football meets fútbol 🤝Quarterback Caleb Williams is now a Boston Legacy FC investor.Photo credit: Ben Weller pic.twitter.com/EPlms789Bf— Boston Legacy FC (@NWSLBoston) October 9, 2025 Bandaríski fótboltinn NFL Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira