Rándýra framherjapar Svía ósýnilegt þegar neyðin var stærst Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 14:32 Viktor Gyokeres og Alexander Isak sjást hér saman í varnarvegg á móti Sviss í gærkvöldi. Getty/Michael Campanella Svíar eru í slæmum málum í undankeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir tap á móti Svisslendingum í mikilvægum leik. Sviss vann 2-0 sigur þökk sé vítaspyrnumarki Granit Xhaka á 65. mínútu og marki Johan Manzambi í uppbótatíma. Fyrir vikið er sænska landsliðið á botni riðilsins síns eftir þrjá leiki með aðeins eitt stig af níu mögulegum. Sviss hefur unnið alla þrjá leiki sína án þess að fá á sig mark, Kósóvó er með fjögur stig og Slóvenía er með einu stigi meira en Svíar. Svíar náðu engu skoti á markið í leiknum á móti Sviss þrátt fyrir að vera á heimavelli og vera með þá Alexander Isak og Viktor Gyökeres í framlínunni. Liverpool og Arsenal eyddu samanlagt meira en tvö hundruð milljónum punda í þessa tvo framherja fyrir tímabilið en þeir voru ósýnilegir í gærkvöldi þegar Svíarnir þurftu svo sannarlega á þeim að halda. Þeir náðu ekki skoti á mark í leiknum og töpuðu boltanum samanlagt 21 sinni. Báðir léku þeir allar níutíu mínúturnar. Isak reyndi eitt skot sem hitti ekki markið úr besta færi þeirra félaga og skapaði eitt skotfæri fyrir félaga sinn. Isak kom alls fjórum sinnum við boltann í teig Svisslendinga og snerti boltann alls 31 sinni í öllum leiknum. Gyökeres reyndi tvö skot en hvorugt þeirra hitti markið og annað þeirra var af mjög löngu færi. Hann bjó til tvö færi fyrir liðsfélaga sína. Gyökeres kom alls 33 sinnum við boltann í leiknum en bara tvisvar sinnum í vítateig andstæðinganna.