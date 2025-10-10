Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Ís­land - Úkraína 3-5 | Dýr mis­tök og sárt tap

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Albert Guðmundsson skoraði tvö mörk sem virtust ætla að tryggja Íslendingum jafntefli gegn Úkraínumönnum.
Ísland tapaði 3-5 fyrir Úkraínu á Laugardalsvelli í undankeppni HM 2026 í kvöld. Íslendingar voru 1-3 undir í hálfleik, Albert Guðmundsson jafnaði með tveimur mörkum en Úkraínumenn skoruðu tvö mörk undir lokin og tryggðu sér sigurinn.

Með honum komst Úkraína upp fyrir Ísland í 2. sæti D-riðils undankeppninnar og náði frumkvæðinu í baráttunni um sæti í umspili

Íslenska liðið spilaði ekki illa í leiknum í kvöld og sóknarleikurinn var ljómandi góður. En varnarleikurinn var afleitur og því fór sem fór.

Frekari umfjöllun kemur inn á Vísi síðar í kvöld.

