Danir fóru létt með Grikki

Árni Jóhannsson skrifar
Rasmus Højlund kemur Danmörku yfir gegn Grikklandi.
Danmörk tyllti sér á topp C-riðils í undankeppni HM 2026 og færist nær lokakeppninni með sigri á Grikklandi á Parken. Leikurinn fór 3-1 en Danir voru þremur mörkum yfir í hálfleik.

Rasmus Højlund kom Dönum yfir á 21. mínútu en Danmörk gerði út um leikinn á tveimur mínútum í lok fyrri hálfleiks. 

Joachim Andersen tvöfaldaði forskotið á 40. mínútu með skalla eftir hornspyrnu Mikkel Damsgaard en Damsgaard átti eftir að skora um mínútu síðar. Þá voru Grikkir að leika sér að eldinum og skölluðu boltann beint á Dani á eigin vallarhelming og boltinn bars til Damsgaard sem skilaði boltanum í netið.

Grikkland klóraði í bakkann í seinni hálfleik en átti ekki erindi sem erfiði. Lokastaðan 3-1 og Danmörk kom sér í 10 stig á toppi C riðils í undankeppni HM 2026. 

Danmörk og Skotland eru jöfn að stigum og búin að tryggja sér efstu tvö sæti riðilsins. Liðin mætast í lokaleik riðilsins þann 18. nóvember sem verður líklega úrslitaleikur um efsta sæti riðilsins.

