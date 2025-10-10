Norska Nóbelsnefndin tilkynnti rétt í þessu að María Corina Machado leiðtogi stjórnarandstöðunnar frá Venesúela hlaut friðarverðlaun Nóbels.
Í tilkynningu nefndarinnar kom fram að verðlaunin færu til hugrakkrar konu og hún fengi verðlaunin fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og að tryggja friðsamleg umskipti til lýðræðis frá einræði í Venesúela.
Í tilkynningunni kom fram að Maria hefði sameinað stjórnarandstöðuna í Venesúela sem áður hafði verið sundruð. Ítrekað var mikilvægi þess að verja lýðræðið. Venesúela hefði þróast frá því að vera farsælt lýðræðisríki en að í dag væri krísa þar. Allt of margir lifi í fátækt. Um átta milljónir hafi flúið og stjórnarandstaðan orðið fyrir ítrekuðum árásum og verið fangelsuð. Starf í stjórnarandstöðu í Venesúela sé gríðarlega hættulegt og sem stofnandi Sumate hafi hún ávallt staðið fyrir þeim lýðræðislegu gildum, mannréttindum og sjálfstæðum dómstólum.
Hún hafi varið áratugum í að verja frelsi Venesúelabúa.
Machado var leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela þegar umdeildar forsetakosningar fóru fram þar í fyrra. Henni var þó sjálfri meinað að bjóða sig fram.
Stjórnarandstaðan taldi sig hafa sigrað Nicolás Maduro forseta og lagði fram gögn úr kosningavélum máli sínu til stuðnings. Þrátt fyrir það lýsti opinber kjörstjórn Maduro sigurvegara. Alþjóðlegar stofnanir og vestræn ríki hafa lýst yfir miklum efasemdum um heilindi kosninganna.
Machado sakaði Maduro um að hafa haft rangt við í kosningunum og fór í kjölfarið í felur. Hún tók engu að síður þátt í mótmælum vitandi að hún ætti yfir höfuð sér að vera handtekin.
Sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna segja að forsetakosningar sem fóru fram í Venesúela á síðasta ári hafi skort gegnsæi og heilindi.
Sýnt var beint frá fréttamannafundinum þar sem formaður nefndarinnar tilkynnti um verðlaunahafa klukkan níu í morgun.
Búið er að veita friðarverðlaun Nóbels 105 sinnum frá árinu 1901. Alls voru 338 tilnefndir til verðlaunanna í ár. Tilnefningum er haldið leyndum í fimmtíu ár eftir að verðlaunin eru veitt. Alls hafa 111 einstaklingar og 28 samtök hafa hlotið friðarverðlaun Nóbels. Yngsta manneskjan til að hljóta þau er Malala Yousafzai en hún var 17 ára og elsta manneskan er Joseph Rotblat en hann var 86 ára.
Japönsku samtökin Nihon Hidankyo sem voru stofnuð af eftirlifendum kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki hlutu friðarverðlaun Nóbels í fyrra. Verðlaunin fenug þau fyrir baráttu sína fyrir kjarnorkuvopnalausum heimi og fyrir að sýna með eigin vitnisburði hvers vegna aldrei megi beita kjarnavopnum aftur.
Íranska baráttukonan og mannréttindafrömuðurinn Narges Mohammadi hlaut friðarverðlaun Nóbels árið áður, 2023, fyrir baráttu sína gegn kúgun kvenna í Íran og baráttu fyrir mannréttindum og frelsi allra.
Stjórnmálamenn í Noregi eru sagðir í viðbragðsstöðu vegna tilkynningar um handhafa friðarverðlauna Nóbels, þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseta sé til alls trúandi ef hann hlýtur ekki verðlaunin.
Ungverski rithöfundurinn og handritshöfundurinn László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels í ár.
Sænska vísindaakademían hefur ákveðið að veita þeim Susumu Kitagawa, Richard Robson og Omar M. Yaghi Nóbelsverðlaunin í efnafræði í ár. Þeir fá verðlaunin fyrir „þróun málmlífrænna grinda“.
Sænska vísindaakademían hefur ákveðið að veita þeim John Clarke, Michel H. Devoret og John M. Martinis Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði fyrir rannsóknir sínar á sviði skammtafræði.