Strætó hefur óskað eftir því að Reykjavíkurborg og Kópavogur hefji undirbúning að byggingu strætóvegar milli Stjörnugrófar og Fossvogsbrúnar. Í minnisblaði sem var til umræðu á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni kemur fram að samhliða breytingunum þurfi að setja upp hlið til að stöðva aðra umferð og tvær nýjar stoppistöðvar, við Víkina og Fossvogsbrún.
Í minnisblaði er óskað eftir því að undirbúningur hefjist eins fljótt og auðið er þar sem breytingin muni koma til með að nýtast strax tveimur leiðum, 11 og 17. Ellefunni er ekið frá Mjódd og á Seltjarnarnes og leið 17 frá Skúlagötu í Breiðholti.
Í minnisblaði segir að þegar framkvæmdir hefjist við gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar verði strætóvegurinn enn mikilvægari og muni auðvelda hjáleiðir á framkvæmdatíma. Auk þess muni þessi nýi strætóvegur einnig nýtast akstri neyðarbíla. Þá segir í minnisblaðinu að ólíklegt sé að hægt verði í framtíðinni að vera með stoppistöðvar fyrir leið H á Reykjanesbraut.
Í minnisblaði Strætó segir að þegar nýtt leiðanet taki gildi muni strætóvegurinn verða nýttur af almennri leið H sem mun aka milli Seltjarnarness og Breiðholts um Stjörnugróf og Fossvogsbrún, sjá mynd 1. Gert er ráð fyrir að leið H muni aka á 15 mínútna tíðni á annatíma sem þýðir að fjórir vagnar munu aka um strætóveginn í hvora átt á klukkustund þegar mest er. Miðað er við að nýtt leiðanet taki gildi þegar fyrstu lotu Borgarlínu er lokið.
Þá segir að strætóvegurinn muni bæta þjónustu við hverfin í kring til muna þar sem tvær nýjar stoppistöðvar bætast við, annars vegar við Víkina í Reykjavík og hins vegar við Fossvogsbrún í Kópavogi.
„Byggðin í kringum Stjörnugróf og við Fossvogsbrún og Smiðjuveg mun vera í göngufjarlægð frá þessum nýju stoppistöðvum og mun þjónusta við Víkingssvæðið bætast til muna. Góð strætótenging verður á milli Víkinnar og Safamýrar sem eru þau tvö svæði sem knattspyrnufélagið Víkingur þjónar,“ segir í minnisblaðinu.
Þar er vísað í greiningu á vegum verkfræðistofunnar Eflu sem unnin var fyrir Strætó vegna breytinganna. Niðurstöður greiningar Eflu hafi verið að hægt væri að koma vegtengingunni fyrir með því að hafa einbreiða akstursleið fyrir strætisvagna á þessum kafla ásamt því að fækka um eitt bílastæði og mögulega klippa til gróður. Þrátt fyrir að vegtengingin muni þvera fjölfarinn göngu- og hjólastíg þá er niðurstaða Eflu sú að hægt sé að standa að hönnun vegtengingarinnar á þann hátt að uppfyllt séu öryggisviðmið sem koma fram í hönnunarleiðbeiningum um hjólreiðar.
Í minnisblaðinu segir að í greiningu Eflu hafi verið lagt upp með að gangandi og hjólandi hafi forgang á Strætó og að sett verði upp hlið til að tryggja að önnur umferð fari ekki um strætóveginn ásamt því að tryggja að strætisvagnarnir stöðvi áður en þeir þvera göngu- og hjólaleiðina. Gert er ráð fyrir að vagnar aki á lágum umferðarhraða, um 15 kílómetra hraða á klukkustund að hámarki.
Nauðsynlegt verði að fjarlægja tvö bílastæði við Fossvogsbrún en hægt er að bæta við einu stæði fremst á bílaplaninu í staðinn til að lágmarka fækkun bílastæða. Þá er einnig lagt til að banna bifreiðastöður við götukanta við Fossvogsbrún og Stjörnugróf.