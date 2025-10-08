Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 8. október 2025 15:03 Jana töfraði fram uppskrift að hollum hafragraut sem bragðast eins og ómótstæðilegur eftirréttur Ef þig langar í eitthvað bæði næringarríkt og ljúffengt til að byrja daginn er ilvolg gulrótahafrakaka með grískri jógúrt frábær kostur. Heilsukokkurinn og jógagyðjan Jana Steingríms deilir hér einfaldri uppskrift sem bragðast eins og ómótstæðilegur eftirréttur. Gulrótarköku-hafrar Hráefni: 1 -2 bananar stappaður 1 bolli haframjöl 30 gr vanillupróteinduft eða meira af haframjöli 2 tsk kanil 1 tsk lyftiduft 1 egg 2-3 msk akasíhunang 1 tsk vanilla 1 stór gulrót, rifin 1/4 bolli pekanhnetur, saxaðar 1 bollar af vanillu mjólk eða önnur mjólk sem þú elskar Aðferð: Takið fram eldfast mót og setjið öll hráefnin ofan í. Hrærið vel þar til blandan er jöfn. Stillið ofninn á 180°C og bakið í um 35 mínútur, eða í airfryer í 12–15 mínútur. Takið hafrakökuna úr ofninum og látið hana kólna í nokkrar mínútur. Skiptið í fjóra skammta og geymið í ísskáp. Hrærið saman 1 bolla af grískri jógúrt, 2 matskeiðum af akasíuhunangi og smá vanillu. Berið kökuna fram með vanillu-grískri jógúrt og smá rifinni gulrót yfir. View this post on Instagram A post shared by Kristjana Steingrímsdóttir (@janast) Uppskriftir Morgunmatur Mest lesið Kynntust í Keflavík og gista saman í villu í Kenýa Ferðalög Gefur endurkomu undir fótinn Lífið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Lífið Enginn í joggingbuxum í París Lífið Embla Wigum flytur aftur á Klakann Lífið Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Bíó og sjónvarp Skömminni skilað Gagnrýni Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Lífið Fleiri fréttir Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ „Finn ekki fyrir pressu“ Þórunn Elísabet og Jón selja í Vesturbænum Götulistamaðurinn Jójó látinn Hvernig er best að byggja upp traust? Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Krúttlegustu áheyrnarprufur ársins Kossaflens á klúbbnum Sjóðheitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Internetið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð „Hálfur áratugur með þér my love“ Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Sjá meira