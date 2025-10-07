„Það þarf að gera meira og hraðar“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 7. október 2025 13:46 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segist hafa mikinn skilning á því að fjárhagsstaða fólks sé mismunandi og að það séu ákveðnir hópar sem finni margfalt meira fyrir háu vaxtastigi en aðrir. Húsnæðis- og efnahagspakki sem er í fatvatninu muni taka á veruleika þeirra hópa. Vísir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að stjórnvöld hyggist bregðast við þeirri íþyngjandi stöðu sem fólk og fyrirtæki búa við meðal annars vegna hárra vaxta. Í farvatninu sé húsnæðis- og efnahagspakki sem muni taka mið af veruleika þeirra hópa sem mest finna fyrir háum stýrivöxtum. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnir ákvörðun sína í fyrramálið. Greinendur á markaði búast við óbreyttum vöxtum. Fréttir síðustu vikna gefa ekki endilega tilefni til mikillar bjartsýni. Kristrún var spurð hvort það væru ekki blikur á lofti. „Við höfum haft ákveðnar áhyggjur af þáttum eins og mjög háu raungengi sem hefur gert útflutningsgreinum erfitt fyrir, auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hvað verðbólgan er treg niður á við, þrátt fyrir að hún hafi minnkað umtalsvert,“ sagði Kristrún sem bætti við að vextir hefðu þó lækkað um eitt og hálft prósent sem skilaði sér í því að meðalfjölskylda þyrfti að borga um það bil 50 þúsund krónum minna en ella. „Í lok dags er þetta í höndum Seðlabankans. Við verðum að treysta því að þeir taki réttar ákvarðanir og virða þær en við gerum það sem við getum gert á ríkisfjármálahliðinni, sem er að stefna að því að skila afkomunni yfir núllinu, það er að segja fyrir 2027.“ En eruði samt að gera allt sem þið getið gert í ljósi þess hversu íþyngjandi hátt vaxtastigið er? Hversu lengi getur fólk búið við þetta háa vaxtastig? Þetta kemur auðvitað mjög illa niður á fólki sem hefur minna á milli handanna. Er það ekki einmitt stjórnvöld sem gætu unnið að þessum málum með sanngjarnari hætti en Seðlabankinn er fær um? „Við grípum auðvitað ekki inn í vaxtaákvörðunarferli en það er alveg rétt að háir vextir þeir bitna með mismunandi hætti á fólki, ungt fólk, skuldsett fólk, það finnur meira fyrir því en eignamikið fólk og eldra fólk og þar eru auðvitað ákveðin tól og tæki af hálfu hins opinbera. Við reynum að beita ríkinu með þeim hætti að húsnæðisstuðningur fari til þeirra sem helst þurfa.“ Í farvatninu sé húsnæðis og efnahagspakki. „Til þess meðal annars að bregðast við þessum aðstæðum. Það þarf að gera meira og hraðar. Og við sögðum að ef það þyrfti að gera meira hraðar, þá myndum við gera það. Úrræðin sem við erum að líta til er markvissari húsnæðisstuðningur og að reyna að fá hlutdeildarlánin til að virka betur og svo höfum við líka í huga aðgerðir sem snúa að því að draga úr fjármagnsvæðingu húsnæðismarkaðarins og að loka glufum,“ sagði Kristrún Frostadóttir. 