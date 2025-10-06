Það er ekki á hverjum degi sem menn og dýr fara saman í jóga en það gerðist á dögunum þar sem ofurskvísur landsins tóku jógatíma með ofurkrúttlegum hvolpum.
Í fréttatilkynningu segir:
„Viðburðurinn er hluti af vitundarvakningu um baráttu gegn tilraunum á dýrum, en Garnier er „Cruelty free“ vörumerki sem ber alþjóðlega viðurkennda gullstaðalinn „Leaping Bunny“ þar sem metnaðarfullt starf er unnið í baráttunni gegn dýratilraunum.
Garnier vinnur ötullega að aukinni vellíðan og sjálfbærni og vill með átakinu minna á dýraverndarstimpla og skuldbindingar merkisins sem tryggja að Garnier sé alfarið cruelty free.
Jógakennarinn Lilja Ketils leiddi tímann í Tilverunni þar sem þátttakendur nutu slökunar og hreyfingar, í einstakri samveru með aðeins átta vikna gömlum hvolpum sem vöktu mikla lukku. Hvolparnir gáfu bæði gleði og mikla endorfínsprengju, og stuðluðu að því að skapa ógleymanlega upplifun sem vermdi hjarta allra þátttakenda.“
Anna Gréta Sveinsdóttir, ræktandi hvolpanna, segir að átta vikna gamlir dvergschnauzer hvolpar úr ræktun hennar hafi fengið að taka sín fyrstu skref í hvolpajóga.
„Þetta var frábær umhverfisþjálfun þar sem hvolparnir fengu að kynnast nýjum hljóðum, lykt og aðstæðum á rólegan og jákvæðan hátt. Þátttakendur nutu þess einnig að kynnast hvolpunum sem unnu fljótt hug og hjörtu allra viðstaddra.“
Lára Sigríður vörumerkjastjóri segir að teymið hafi viljað tengja dýraverndarstefnuna við upplifun sem bæði færir fólki vellíðan og sýnir fram á þann kærleika og virðingu sem borin er til dýra.
Hvolpajóga er frábær leið til að minna á að umhyggja fyrir dýrum og vellíðan fólks fer oft saman,“ segir Lára Sigríður Lýðsdóttir vörumerkjastjóri Garnier á Íslandi.
Samfélagsmiðlar gjörsamlega sprungu og greinilegt að mikill áhugi er fyrir hvolpajóga á Íslandi.
