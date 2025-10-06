Lífið

Sjóð­heitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Inter­netið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Brynja Bjarna, Hera Gísla og Sunneva Einars létu sig ekki vanta í hvolpajóga.
Það er ekki á hverjum degi sem menn og dýr fara saman í jóga en það gerðist á dögunum þar sem ofurskvísur landsins tóku jógatíma með ofurkrúttlegum hvolpum.

Í fréttatilkynningu segir:

„Viðburðurinn er hluti af vitundarvakningu um baráttu gegn tilraunum á dýrum, en Garnier er „Cruelty free“ vörumerki sem ber alþjóðlega viðurkennda gullstaðalinn „Leaping Bunny“ þar sem metnaðarfullt starf er unnið í baráttunni gegn dýratilraunum. 

Garnier vinnur ötullega að aukinni vellíðan og sjálfbærni og vill með átakinu minna á dýraverndarstimpla og skuldbindingar merkisins sem tryggja að Garnier sé alfarið cruelty free.

Jógakennarinn Lilja Ketils leiddi tímann í Tilverunni þar sem þátttakendur nutu slökunar og hreyfingar, í einstakri samveru með aðeins átta vikna gömlum hvolpum sem vöktu mikla lukku. Hvolparnir gáfu bæði gleði og mikla endorfínsprengju, og stuðluðu að því að skapa ógleymanlega upplifun sem vermdi hjarta allra þátttakenda.“

Anna Gréta Sveinsdóttir, ræktandi hvolpanna, segir að átta vikna gamlir dvergschnauzer hvolpar úr ræktun hennar hafi fengið að taka sín fyrstu skref í hvolpajóga.

„Þetta var frábær umhverfisþjálfun þar sem hvolparnir fengu að kynnast nýjum hljóðum, lykt og aðstæðum á rólegan og jákvæðan hátt. Þátttakendur nutu þess einnig að kynnast hvolpunum sem unnu fljótt hug og hjörtu allra viðstaddra.“

Lára Sigríður vörumerkjastjóri segir að teymið hafi viljað tengja dýraverndarstefnuna við upplifun sem bæði færir fólki vellíðan og sýnir fram á þann kærleika og virðingu sem borin er til dýra.

Hvolpajóga er frábær leið til að minna á að umhyggja fyrir dýrum og vellíðan fólks fer oft saman,“ segir Lára Sigríður Lýðsdóttir vörumerkjastjóri Garnier á Íslandi.

Samfélagsmiðlar gjörsamlega sprungu og greinilegt að mikill áhugi er fyrir hvolpajóga á Íslandi.

Hér má sjá myndir frá deginum:

Ragnheiður, Helga Magga og Tinna Þorra í stuði.Emelía Gústavs
Krútthvolpur á viðburði Garnier.Emelía Gústavs
Sandra Helgadóttir klappar hvolpi.Emelía Gústavs
Rósmarý og hvolpur. Emelía Gústavs
Tvíeykið Sunneva Einars og Jóhanna Helga í ótrúlega kósí fíling. Emelía Gústavs
Algjörar jógapæjur með dúlluhvolpa.Emelía Gústavs
Eva Birna Ormslev slök.Emelía Gústavs
Hvolpaknús.Emelía Gústavs
Sonja Valdín í stuði.Emelía Gústavs
Sandra Helga, Brynja Bjarna, Fanney Dóra, Sunneva Einars, Jóhanna Helga og Sonja Valdin voru meðal gesta.Emelía Gústavs
May Sigurjóns í knúsi.Emelía Gústavs


