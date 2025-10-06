Erlent

Fá Nóbelinn fyrir ónæmis­rannsóknir sínar

Atli Ísleifsson skrifar
Mary E. Brunkow starfar við Institute for Systems Biology í Seattle í Bandaríkjunum, Fred Ramsdell við Sonoma Biotherapeutics í San Francisco í Bandríkjunum og Shimon Sakaguchi við Háskólann í Osaka.
Mary E. Brunkow starfar við Institute for Systems Biology í Seattle í Bandaríkjunum, Fred Ramsdell við Sonoma Biotherapeutics í San Francisco í Bandríkjunum og Shimon Sakaguchi við Háskólann í Osaka. Nóbelsverðlaunin

Sænska vísindaakademían hefur ákveðið að veita þeim Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell og Shimon Sakaguchi Nóbelsverðlaun í lífeðlis- og læknisfræði í ár. 

Þau fá verðlaunin fyrir uppgötvanir sínar varðandi útþol á sviði ónæmisrannsókna (e. peripheral immune tolerance).

Akademían greindi frá þessu á blaðamannafundi sínum í morgun. Í rökstuðningi segir að vísindamennirnir hafi rannsakað hvernig líkaminn hafi taumhald á ónæmiskerfinu til að það ráðist ekki á líffæri hans.

Mary E. Brunkow starfar við Institute for Systems Biology í Seattle í Bandaríkjunum, Fred Ramsdell við Sonoma Biotherapeutics í San Francisco í Bandríkjunum og Shimon Sakaguchi við Háskólann í Osaka í Japan.

Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlauna 2025

  • Mánudagur 6. október: Lífeðlis- og læknisfræði
  • Þriðjudagur 7. október: Eðlisfræði
  • Miðvikudagur 8. október: Efnafræði
  • Fimmtudagur 9. október: Bókmenntir
  • Föstudagur 10. október: Friðarverðlaun Nóbels
  • Mánudagur 13. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar
Nóbelsverðlaun Heilbrigðismál Svíþjóð Bandaríkin Japan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið