Mikillar gremju gætir innan þingflokks Samfylkingarinnar vegna umdeildrar brottvísunar á tveggja vikna tvíburasystrum í vikunni. Þingmaður flokksins veltir því fyrir sér hvort útlendingalögin á Íslandi séu nógu mannúðleg.
„Mér er alla vega mjög brugðið þegar maður sér að nýfæddum börnum og móður sem er nýkomin úr keisaraskurði og enn að jafna sig sé vísað úr landi,“ segir Víðir Reynisson, þingmaður Samfylkingarinnar og formaður allsherjar- og menntamálanefndar, í samtali við Vísi.
Ungum rússneskum hjónum með tveggja vikna tvíburadætur og tveggja ára son var á mánudag vísað úr landi og þau send til Króatíu.
Rétt eins og fjölskylda þeirra sem fékk vernd á Íslandi 2018 flúðu hjónin pólitískar ofsóknir í heimalandinu en Amnesty hefur lýst áhyggjum af því að króatísk stjórnvöld vísi flóttamönnum frá Norður-Kákasus aftur til Rússlands.
Árið 2023 samþykkti Króatía aðeins 0,3 prósent verndarumsókna frá Rússlandi og hafa í mörgum tilfellum hafnað umsækjendum þrátt fyrir ofsóknir af hálfu rússneskra yfirvalda.
Með tilliti til þess er erfitt að útiloka að fjölskyldan endi í Rússlandi, að sögn lögfræðings fjölskyldunnar sem Vísir ræddi við á miðvikudag.
Víði er ekki einum burgðið, heldur kveðst hann hafa átt í óformlegum samtölum við samflokksmenn sína á Alþingi sem flestir lýsi sömu áhyggjum. Margir velti því fyrir sér hvort ekki hefði betur mátt fresta brottflutningnum.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti (S) einnig lýst óánægju sinni vegna brottflutningsins.
Auk þess brást hún við með svokölluðum „leiðum kalli“ við Facebook-færslu Oddnýjar Harðardóttur, fyrrv. formanns Samfylkingarinnar, sem hún gagnrýndi gamla flokkinn sinn. Ekki náðst í Þórunni við vinnslu fréttar.
„Hvað segið þið, góðir samfylkingarþingmenn?“ spurði Oddný á Facebook.
Vísir ræddi við lögmann rússnesku fjölskyldunnar í vikunni sem sagði að Útlendingastofnun hefði neitað að upplýsa króatísk stjórnvöld um möguleika á fjölskyldusameiningu hér á landi.
Víðir, sem vann áður fyrir Ríkislögreglustjóra, bendir á að við brottflutninginn séu tvær stofnanir, Ríkislögreglustjóri og Útlendingastofnun, að vinna saman sem einfaldlega að fylgi sínu verklagi.
„Þarna er fólk að gera sitt besta,“ segir hann.
„Það eru lögin sem við setjum sem þau eru að vinna eftir og við verðum að vera tilbúin að endurskoða það þegar svona gerist hvort reglurnar okkar séu nógu mannúðlegar.“
Málefni útlendinga hafa reynst jafnaðarmönnum erfitt umræðuefni eftir að Kristrún Frostadóttir tók við stjórnartaumum flokksins haustið 2022.
Síðan þá virðist flokkurinn hafa hert stefnu sína í málefnum útlendinga og hafa margir þeir sem voru hvað frjálslyndastir í innflytjendamálum sagt sig úr flokknum, þar á meðal Helga Vala Helgadóttir fyrrv. þingmaður, Þorbjörg Þorvaldsdóttir bæjarfulltrúi Garðabæjarlistans, og Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir fyrrv. varaþingmaður.
Helga Vala úttalar sig um málið undir færslu Oddnýjar og segir að stjórnvöld líti því miður svo á að börn njóti engrar sjálfstæðrar verndar heldur skuli alltaf fylgja foreldrum en ekki öfugt. Það standi hvergi í lögum heldur sé manngerð ákvörðun stjórnvalda um túlkun laganna.
„Ég vil meina að með þessu sé verið að brjóta margvísleg lagaákvæði um grundvallarrétt barna sem finna má í barnalögum, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en líka útlendingalögum, stjórnsýslulögum og barnaverndarlögum,“ skrifar lögmaðurinn og fyrrverandi þingmaðurinn.
„Það er engin leið að finna það út að það sé þessum hvítvoðungum fyrir bestu að vera send úr landi. Það er það augljóslega ekki.“
Sabine Leskopf, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segist hafa áhyggjur af því hvernig dómsmálaráðherra talar um útlendingamál, og finnst ráðherrann ala á ótta.