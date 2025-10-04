Að minnsta kosti þrjátíu slösuðust í drónaárás Rússa á lestarstöð í Úkraínu. Úkraínuforseti kallar eftir að vestræn ríki standi við yfirlýsingarnar sínar.
„Grimmileg rússnesk drónaárás á lestarstöðina í Shostka í Sumy-héraði. Allar neyðarþjónustur eru þegar komnar á vettvang og hafa hafið að aðstoða fólk,“ skrifar Vólódimír Selenskí, forseti Úkraínu, á samfélagsmiðilinn X.
Selenskí segir að vitað sé um þrjátíu fórnarlömb árásarinnar samkvæmt bráðabirgðaskýrslu. Fórnarlömbin voru bæði starfsfólk lestarstöðvarinnar og farþegar. Tvisvar var skotið á lestarstöðina sem hæfðu tvær farþegalestir. Á meðal slasaðra eru þrjú börn, átta, ellefu og fjórtán ára samkvæmt BBC.
Seinna skotið hæfði lestina eftir að fólk hafði tekið til að rýma lestarstöðina.
„Rússar gátu ekki verið ómeðvitaðir um að þeir voru að ráðast á óbreytta borgara. Og þetta eru hryðjuverk sem við getum ekki hunsað. Á hverjum degi taka Rússar líf fólks.“
Hann kallar eftir því að Evrópuríki og Bandaríkin standi við yfirlýsingarnar sínar. Nauðsynlegt sé að ráðast í aðgerðir.
Með færslunni lét Selenskí myndskeið af lestinni fylgja.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
