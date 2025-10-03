„Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2025 20:53 Sammie Smith var hress og kát eftir að Blikakonur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn. Vísir „Þetta er svo góð tilfinning. Þetta er súrrealískt,“ segir Samantha Smith, leikmaður Breiðabliks, eftir að Íslandsmeistaratitillinn var í höfn í kjölfar sigurs á Víkingi í kvöld. „Við héldum að þetta kæmi, það var aðeins á eftir áætlun, en þetta lið er ótrúlegt. Ég var viss um að þetta lið myndi gera vel í ár. Ég er ótrúlega stolt af liðinu mínu,“ segir Samantha jafnframt. Breiðablik hafði tvö tækifæri til að tryggja sér titilinn í aðdraganda þess í kvöld en töp gegn Stjörnunni og Þrótti gáfu þriðja tækifærið í kvöld og það tókst loks. „Við vorum frústreraðar eftir þá leiki, að sjálfsögðu. En við mættum inn í þennan leik með það fyrir stafni að skemmta okkur. Að njóta okkar og spila sem lið. Að stressa sig ekki. Við komum til baka og þetta er magnað,“ segir Sammie. „Það var smá stress í lokin en við vissum að við kæmum þessu yfir línuna,“ segir Sammie en í lok leiks skipti mögnuð markvarsla Kate Devine sköpum. „Kate er ótrúleg. Hún er sterkasta manneskja sem ég þekki. Við hefðum ekki getað gert þetta án hennar. Hún er best.“ Hvaða þýðingu hefur þetta? „Þetta hefur svo mikla þýðingu fyrir félagið og allar stelpurnar í stúkunni. Þær munu spila um titla í framtíðinni og vinna sama skjöld. Ég er mjög ánægður að vera fyrirmynd fyrir þær,“ segir Sammie. Evrópuleikur er fram undan í vikunni. En þarf ekki að fagna? „Við sjáum til,“ segir Sammie og glottir. „Það þarf að einblína á næstu verkefni en við verðum nú að fagna þessu aðeins.“ Viðtalið má sjá í spilaranum. Breiðablik Besta deild kvenna Fótbolti Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Íslenski boltinn Stólarnir fastir í München Körfubolti Íslensk hetja sendi Bergen upp í sjöunda himinn: Ein bestu kaup félagsins Fótbolti Sjáðu mark Hákonar og vítavörslurnar þrjár Fótbolti Grindavík - Njarðvík 109-96 | Grindvíkingar unnu í heimkomunni Körfubolti Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enski boltinn „Heimskulegt og asnalegt hjá mér“ Golf Semenya hættir baráttu sinni Sport Bjóða upp á Frank Booker-árskort Körfubolti Afar ólík viðbrögð hjá Hlyni Bærings og Benna Gumm eftir byrjun þáttarins Körfubolti Fleiri fréttir Fékk yfir sig vatnsgusu: „Fagna þessu á Gus Gus á morgun“ „Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Sjá meira