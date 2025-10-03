Umferðin færist inn á íbúðagötur Bjarki Sigurðsson skrifar 3. október 2025 22:17 Bjarmi Guðlaugsson býr í Smárahverfi í Kópavogi. Vísir/Ívar Fannar Kópavogsbúar óttast að vegaframkvæmdir verði til þess að miklar umferðartafir verði á svæðinu. Ekkert samráð hafi verið haft við íbúa og umferð þyngist á íbúðagötum í staðinn. Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á gatnamótum og akreinafjölda hér í kringum Smáralindina í Kópavogi. Íbúi óttast að stórslys sé í uppsiglingu og telur að með þessu muni bílaumferð þrýstast inn í íbúðahverfi. Búið er að fækka akreinum í báðar áttir á Smárahvammsvegi og beygjuakrein fjarlægð við gatnamótin við Fífuhvammsveg. Svipaðar breytingar voru gerðar við gatnamót Fífuhvammsvegar og Dalvegar þar sem tveir beygjuvasar voru fjarlægðir. „Umferðarþungi, eða biðtími ökumanna, eykst um 27 prósent eftir að þessar framkvæmdir hafa átt sér stað. Ef litið er til spár Vegagerðarinnar, til næstu tíu ára, er gert ráð fyrir því að umferðarþunginn á höfuðborgarsvæðinu aukast um tuttugu prósent. Þannig á næstu tíu árum mun þjónustustigið á þessum gatnamótum fara úr þjónustustigi C, sem er ásættanlegt, niður í þjónustuflokk E. Sem er óásættanlegt,“ segir Bjarmi Guðlaugsson, íbúi í Smárahverfi. Kópavogsbær hefur sagt tafirnar sem ökumenn upplifa vera vegna framkvæmdanna, en ástandið ætti að lagast. Bjarmi segir að ekkert samráð hafi verið haft við íbúa á svæðinu. „Ég óttast, og fleiri íbúar sem búa í neðri hluta Smárahverfis, að umferðarþunginn muni færast inn í Dalsmára þar sem bæði er fyrir leikskóli og skóli. Ökumenn verða ekki lengi að átta sig á því að það sé fljótlegri leið,“ segir Bjarmi. Samgöngur Kópavogur Vegagerð Mest lesið Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Erlent Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Innlent Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Innlent Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Innlent Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Innlent Vann á öllum deildum leikskólans Innlent Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Erlent Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Erlent Fleiri fréttir Umferðin færist inn á íbúðagötur Andar sem eru ekki hér en voru í myndinni þeir sveima og fylgjast með Dugar ekki lengur að dorga og nú þurfi að kasta út neti Vann á öllum deildum leikskólans Segja Rússa heyja stríð við Vesturlönd og síðustu ævidagarnir á Grund „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“ Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Fresta framkvæmdum vegna veðurs Sýnist komið að seinni hluta í eldsumbrotum í Sundhnúksgígaröðinni Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Varaformannsslagur í Miðflokknum: Öll vinir og „peppuð“ fyrir landsþingi Stöðfirðingum enn ráðlagt að sjóða vatn vegna mengunar Tillögurnar í leikskólamálum séu vonbrigði og uppgjöf Jörð skelfur í Krýsuvík og Þjóðaröryggisráð fundaði í morgun Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Snorri etur kappi við Bergþór og Ingibjörgu Hafnaði kæru Sameindar vegna Konukots í Ármúla Ingibjörg tekur slaginn við Bergþór Skjálftahrina við Krýsuvík og Kleifarvatn Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Bergþór vill verða varaformaður Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Rauk upp úr flugvél Jet2 Loka leikskóladeild á Stöðvarfirði vegna manneklu Nýjar tillögur falli á herðar vinnandi foreldra Eðlilegt að Ísland skoði að taka þátt Til umræðu að setja upp lokunarpósta við Fossvogsbrú Ragnhildur tekur við Kveik Sjá meira