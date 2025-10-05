Sevilla - Barcelona 4-1 | Börsungar lágu í Andalúsíu Árni Jóhannsson skrifar 5. október 2025 13:48 LaLiga - FC Barcelona vs Real Sociedad epa12413182 FC Barcelona's Marcus Rashford (C) laments a missed chance during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Sociedad, in Barcelona, Spain, 28 September 2025. EPA/Alberto Estevez Sevilla vann Barcelona í áttundu umferð LaLiga á heimavelli í dag. Sevilla komst í 2-0 í fyrri hálfleik og vann leikinn 4-1 að lokum. Alexis Sanchez skoraði fyrsta mark Sevilla á 13. mínútu af vítapunktinum og Isaac Romero tvöfaldaði forskot heimamanna á 36. mínútu. Marchus Rashford skoraði þá fyrsta mark sitt í deildinni fyrir Barcelona þegar sjö mínútur voru komnar inn í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Staðan var 2-1 þangað til á lokamínútum leiksins þegar José Ángel Carmona og Akor Adams skoruðu til að koma stöðunni í 4-1 og þar við sat. Barcelona er þá í öðru sæti LaLiga og Sevilla er komið upp í fjórða sæti deildarinnar. Spænski boltinn Fótbolti