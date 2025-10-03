„Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. október 2025 12:31 Berglind Björg er markahæst í Bestu deildinni og stefnir á að vera Íslandsmeistari í kvöld. Vísir/Ívar Breiðablik fær þriðja tækifærið til að vinna Íslandsmeistaratitilinn í kvöld þegar liðið mætir Víkingi. Mikilvægt er fyrir Blikana að klára verkefnið í kvöld því framundan er mikið leikjaálag, en Berglind Björg Þorvaldsdóttir hefur ekki trú á öðru en að sigur skili sér loksins. Breiðablik þarf aðeins einn sigur til að verða Íslandsmeistari en það hefur mistekist í síðustu tveimur leikjum, fyrst í 2-1 tapi gegn Stjörnunni og svo í 3-2 tapi gegn Þrótti. „Ég veit ekki alveg hvað gerðist í síðustu leikjum, við vorum að skora og mér fannst við gera fínt varnarlega. Ég vildi að ég hafði svarið við því, hvað fór úrskeiðis, en við erum allavega allar klárar í kvöld og staðráðnar í því að fagna titlinum á Kópavogsvelli“ sagði markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar í samtali við Vísi. Þetta er óvenjuleg staða fyrir Breiðablik, sem hafði aðeins tapað einum leik í allt sumar. „Klárlega, ég man ekki hvenær maður tapaði síðast tveimur leikjum í röð með Breiðablik. En það segir manni bara að deildin er gríðarlega sterk, maður þarf að mæta í alla leiki og gera sitt besta.“ Þétt prógramm Næstu tvo miðvikudaga mun Breiðablik spila umspilseinvígi gegn Spartak frá Serbíu upp á sæti í Evrópubikarnum. Þess á milli mætir liðið Val og spilar svo lokaleik tímabilsins við FH laugardaginn 18. október. „Við höfum í rauninni mjög lítið talað um Evrópukeppnina en það væri mjög gott að klára titilinn og fara svo í Evrópukeppnina því það er þétt prógramm framundan. Við mætum Val, förum út og eigum svo leik á móti FH einum og hálfum sólarhring síðar. Þannig að það væri mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld, en ég trúi ekki öðru en að við gerum það… Það eru allir mjög pirraðir eftir síðustu tvo leiki þannig að já, ég trúi ekki öðru en að við mætum stemmdar.“ Verður ekki auðvelt Víkingur verður ekki auðvelt verkefni, liðið sem var í fallbaráttu framan af sumri hefur verið á ótrúlegu flugi og unnið sex af síðustu sjö leikjum. „Þær eru búnir að vera á þvílíku áhlaupi, eru að spila vel og skora mikið, þannig að þetta verður ótrúlega erfiður leikur.“ Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Íslensk hetja sendi Bergen upp í sjöunda himinn: Ein bestu kaup félagsins Fótbolti Sjáðu mark Hákonar og vítavörslurnar þrjár Fótbolti „Heimskulegt og asnalegt hjá mér“ Golf Semenya hættir baráttu sinni Sport „FIFA getur ekki leyst pólitísk vandamál heimsins“ Fótbolti Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Enski boltinn Bjóða upp á Frank Booker-árskort Körfubolti Afar ólík viðbrögð hjá Hlyni Bærings og Benna Gumm eftir byrjun þáttarins Körfubolti Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé Sport „Það var smá stress og drama“ Handbolti Fleiri fréttir „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Sjá meira