„Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Berglind Björg er markahæst í Bestu deildinni og stefnir á að vera Íslandsmeistari í kvöld. 
Breiðablik fær þriðja tækifærið til að vinna Íslandsmeistaratitilinn í kvöld þegar liðið mætir Víkingi. Mikilvægt er fyrir Blikana að klára verkefnið í kvöld því framundan er mikið leikjaálag, en Berglind Björg Þorvaldsdóttir hefur ekki trú á öðru en að sigur skili sér loksins.

Breiðablik þarf aðeins einn sigur til að verða Íslandsmeistari en það hefur mistekist í síðustu tveimur leikjum, fyrst í 2-1 tapi gegn Stjörnunni og svo í 3-2 tapi gegn Þrótti.

„Ég veit ekki alveg hvað gerðist í síðustu leikjum, við vorum að skora og mér fannst við gera fínt varnarlega. Ég vildi að ég hafði svarið við því, hvað fór úrskeiðis, en við erum allavega allar klárar í kvöld og staðráðnar í því að fagna titlinum á Kópavogsvelli“ sagði markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar í samtali við Vísi. 

Þetta er óvenjuleg staða fyrir Breiðablik, sem hafði aðeins tapað einum leik í allt sumar.

„Klárlega, ég man ekki hvenær maður tapaði síðast tveimur leikjum í röð með Breiðablik. En það segir manni bara að deildin er gríðarlega sterk, maður þarf að mæta í alla leiki og gera sitt besta.“

Þétt prógramm

Næstu tvo miðvikudaga mun Breiðablik spila umspilseinvígi gegn Spartak frá Serbíu upp á sæti í Evrópubikarnum. Þess á milli mætir liðið Val og spilar svo lokaleik tímabilsins við FH laugardaginn 18. október.

„Við höfum í rauninni mjög lítið talað um Evrópukeppnina en það væri mjög gott að klára titilinn og fara svo í Evrópukeppnina því það er þétt prógramm framundan. Við mætum Val, förum út og eigum svo leik á móti FH einum og hálfum sólarhring síðar.

Þannig að það væri mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld, en ég trúi ekki öðru en að við gerum það… Það eru allir mjög pirraðir eftir síðustu tvo leiki þannig að já, ég trúi ekki öðru en að við mætum stemmdar.“

Verður ekki auðvelt

Víkingur verður ekki auðvelt verkefni, liðið sem var í fallbaráttu framan af sumri hefur verið á ótrúlegu flugi og unnið sex af síðustu sjö leikjum.

„Þær eru búnir að vera á þvílíku áhlaupi, eru að spila vel og skora mikið, þannig að þetta verður ótrúlega erfiður leikur.“

