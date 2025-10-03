Lífið

„Á­kvað að skilja hana eftir þar og at­huga hversu langt ég kæmist“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Garpur skutlaði móður sinni á bóndabæinn Selsund og kleif síðan hinn fallega Krakatind.
Garpur skutlaði móður sinni á bóndabæinn Selsund og kleif síðan hinn fallega Krakatind.

„Ég er mættur í eiginlega algjöra óvissuferð, sem hófst í morgun þegar ég sótti móður mína í Hveragerði og skutlaði henni í Selsund sem er bóndabær undir Heklu. Ég ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist á bílnum að Krakatind.“

Þetta segir Garpur Elísabetarson, fjallgöngu- og ævintýragapur, í byrjun fyrsta þáttar Okkar eigin Íslands sem fjallar um ferðalag hans upp á Krakatind

Elísabet steig nokkur spor fyrir myndavélina.

Móðir Garps er, eins og margir vita, rithöfundurinn Elísabet Jökulsdóttir sem hefur vakið athygli fyrir persónuleg skrif og mikla útgeislun. Ekki kemur fram hvað Elísabet gerði meðan Garpur kleif Krakatindi en hann hafði beðið Gústaf, víðförulan vin sinn, um leiðbeiningar að Krakatindi. 

„Þessi tindur, þetta fjall, fer ekki framhjá þér,“ var svarið sem hann fékk og reyndist það rétt.

„Ég hafði enga hugmynd um hvernig það myndi ganga, ekki neina. Öll skilti sögðu mér að ég myndi ekki geta það þannig ég verð sennilega skammaður eftir birtingu þessa þáttar. En ég hafði það og í raun bara mjög þægilega,“ segir hann í þættinum kominn undir Krakatind.

Sjálfur er Garpur vanur að ferðast með félögum í göngur sínar en það hafi líka sína kosti að ferðast einn. Gangan upp tindin er tiltölulega stutt þó maður þurfi að brölta dálítið.

„Sturlað að standa hérna á hálendinu með Heklu fyrir aftan mig og Búrfell hérna rétt hjá. Útsýni til allra átta, yfir Hekluhraunið og auðnina sem er svo falleg,“ segir Garpur svo þegar hann er kominn upp á tindinn. Og mælir sannarlega með ferðalaginu upp á Krakatind.

Tindurinn með hálendið í bakgrunni.

 

Krakatindur er býsna fallegur.

Garpur klifrar og stýrir dróna.
