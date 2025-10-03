„Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. október 2025 14:32 Garpur skutlaði móður sinni á bóndabæinn Selsund og kleif síðan hinn fallega Krakatind. „Ég er mættur í eiginlega algjöra óvissuferð, sem hófst í morgun þegar ég sótti móður mína í Hveragerði og skutlaði henni í Selsund sem er bóndabær undir Heklu. Ég ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist á bílnum að Krakatind.“ Þetta segir Garpur Elísabetarson, fjallgöngu- og ævintýragapur, í byrjun fyrsta þáttar Okkar eigin Íslands sem fjallar um ferðalag hans upp á Krakatind. Elísabet steig nokkur spor fyrir myndavélina. Móðir Garps er, eins og margir vita, rithöfundurinn Elísabet Jökulsdóttir sem hefur vakið athygli fyrir persónuleg skrif og mikla útgeislun. Ekki kemur fram hvað Elísabet gerði meðan Garpur kleif Krakatindi en hann hafði beðið Gústaf, víðförulan vin sinn, um leiðbeiningar að Krakatindi. „Þessi tindur, þetta fjall, fer ekki framhjá þér,“ var svarið sem hann fékk og reyndist það rétt. „Ég hafði enga hugmynd um hvernig það myndi ganga, ekki neina. Öll skilti sögðu mér að ég myndi ekki geta það þannig ég verð sennilega skammaður eftir birtingu þessa þáttar. En ég hafði það og í raun bara mjög þægilega,“ segir hann í þættinum kominn undir Krakatind. Sjálfur er Garpur vanur að ferðast með félögum í göngur sínar en það hafi líka sína kosti að ferðast einn. Gangan upp tindin er tiltölulega stutt þó maður þurfi að brölta dálítið. „Sturlað að standa hérna á hálendinu með Heklu fyrir aftan mig og Búrfell hérna rétt hjá. Útsýni til allra átta, yfir Hekluhraunið og auðnina sem er svo falleg,“ segir Garpur svo þegar hann er kominn upp á tindinn. Og mælir sannarlega með ferðalaginu upp á Krakatind. Tindurinn með hálendið í bakgrunni. Krakatindur er býsna fallegur. Garpur klifrar og stýrir dróna. Okkar eigið Ísland Fjallamennska Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Menning Heimatilbúið „corny“ Lífið „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ Lífið Fleiri fréttir Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Keeping Up Appearances-leikkona látin Auðveldara að tengjast fólki í eigin persónu Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Heimatilbúið „corny“ Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísafirði Keith sagður kominn með nýja kærustu Það var bannað að hlæja á Kjarval Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sjá meira