Sautján flugferðir voru felldar niður og fimmtán vélum vísað annað eftir að loka þurfti flugvellinum í München í gærkvöldi, þegar drónar sáust við völlinn.
Nokkrar tilkynningar bárust um drónana og því var ákveðið að loka vellinum. Hann var opnaður aftur í morgun.
Fyrr í vikunni var Oktoberfest í borginni lokað tímabundið eftir að maður skaut á foreldra sína, kveikti í húsinu þeirra og skildi eftir sig hótun sem beindist gegn hátíðinni. Faðir mannsins lést í árásinni.
Ekkert hefur verið gefið út um uppruna drónana en þetta er aðeins síðasta tilvikið í röð atvika sem hafa átt sér stað við flugvelli í Evrópu síðustu daga og vikur. Rússar liggja undir sterkum grun.
Evrópuleiðtogar funduðu í Kaupmannahöfn í gær, um aðstoð við Úkraínu og varnir álfunnar. Eftirlit hefur verið aukið í Eystrasalti.
Stjórnvöld í Moskvu hafa neitað því að bera ábyrgð á drónaumferðinni en Vladimir Pútín Rússlandsforseti grínaðist með það í gær að hann myndi ekki senda fleiri dróna til Danmerkur.