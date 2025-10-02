Nafngreina árásarmanninn í Manchester Agnar Már Másson skrifar 2. október 2025 23:40 Friðþægingardagurinn er allrahelgasti dagur gyðinga. Getty Lögreglan í Manchester hefur nafngreint manninn sem réðst inn í bænahús gyðinga í Manchester í morgun og tók tvo af lífi. Árásarmaðurinn hét Jihad Al-Shamie og var 35 ára Breti af sýrlenskum uppruna. Hann var felldur af lögreglu á vettvangi. Tveir karlmenn voru stungnir til bana og þrír til viðbótar eru alvarlega særðir en bænahúsið er við Middle Road í Crumpsall í Manchester. Lögregla skilgreinir árásina sem hryðjuverk og hefur aukinheldur gefið út að þrennt hafi verið handtekið til viðbótar í tengslum við árásina; tveir karlmenn á fertugsaldri og ein kona á sjötugsaldri. Breska ríkisútvarpið hefur eftir talsmanni bresku lögreglunnar að grunsamlegt tæki sem árásarmaðurinn virtist hafa klæðst hafi ekki reynst vera sprengja. Árásin gerist á friðþægingardegi, eða jom kippur, sem er allrahelgasti dagur gyðingdóms en hann er haldinn tíu dögum eftir nýársdag í hinu gyðinglega dagatali. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hefur fordæmt árásina og þá hefur Karl Bretlandskonungur gefið frá sér yfirlýsingu þar sem hann lýsir yfir mikilli sorg vegna málsins. Bretland Hryðjuverkastarfsemi Mest lesið Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Innlent Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Innlent Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla Innlent Tálbeitan ákærð fyrir rangt brot Innlent Læknir í Kópavogi blekkti fjölskyldu sína með lygasögu um krabbamein Innlent Refsing fyrir að reyna að myrða lækni þyngd Innlent Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Erlent Létu sér andlát Hjörleifs í léttu rúmi liggja Innlent Hafði hvorki þekkingu né umboð til að tjá sig um fjármálin Innlent Hátt spennustig um borð eftir að ísraelski sjóherinn hóf handtökur Innlent Fleiri fréttir Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Tillögum Trumps lýst sem uppgjöf Segir herforingjum að búa sig undir átök gegn innlendum „óvinum“ Aðstoðarmaður AfD-leiðtoga í fangelsi fyrir njósnir Stefnir í fyrstu ríkisstöðvunina í sjö ár Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Sjá meira