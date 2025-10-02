Lífið

Fram­lag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísa­firði

Agnar Már Másson skrifar
Hátíðin fer að mestu leit fram á Ísafirði.
Hátt í fimmtíu myndir frá öllum heimshornum voru valdar á kvikmyndahátíðinni Pigeon International Film Festival eða PIFF. Á hvíta tjaldi hátíðarinnar má meðal annars sjá framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna og heimildarmynd um lífið á Hornströndum.

„Að fá smá sýn inn í aðra menningarheima er bæði fróðlegt og skemmtilegt,“ segir Thelma Hjaltadóttir, fjölmiðlafulltrúi hátíðarinnar.

Þetta er í fimmta sinn sem erlendir og innlendir kvikmyndagerðamenn leggja leið sína til Ísafjarðar en stærsti hluti hátíðarinnar fer fram í Ísafjarðarbíói, einu af elstu menningarhúsum landsins. Að hátíðinni lokinni er svo verðlaunaafhending í beinni útsendingu á ísfirska brugghúsinu Dokkunni.

Í ár, ólíkt fyrri árum, verða veitt peningaverðlaun fyrir bestu nemendamynd hátíðarinnar sem er leið forsvarsmanna hennar til að styðja við grasrót í kvikmyndagerð.

Thelma segir alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi á hátíðinni en kvikmyndirnar koma meðal annars frá Kasakstan, Ástralíu, Palestínu og Póllandi.

