Framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísafirði Agnar Már Másson skrifar 2. október 2025 22:33 Hátíðin fer að mestu leit fram á Ísafirði. Aðsend Hátt í fimmtíu myndir frá öllum heimshornum voru valdar á kvikmyndahátíðinni Pigeon International Film Festival eða PIFF. Á hvíta tjaldi hátíðarinnar má meðal annars sjá framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna og heimildarmynd um lífið á Hornströndum. „Að fá smá sýn inn í aðra menningarheima er bæði fróðlegt og skemmtilegt," segir Thelma Hjaltadóttir, fjölmiðlafulltrúi hátíðarinnar. Þetta er í fimmta sinn sem erlendir og innlendir kvikmyndagerðamenn leggja leið sína til Ísafjarðar en stærsti hluti hátíðarinnar fer fram í Ísafjarðarbíói, einu af elstu menningarhúsum landsins. Að hátíðinni lokinni er svo verðlaunaafhending í beinni útsendingu á ísfirska brugghúsinu Dokkunni. Þröstur Leó Gunnarsson fékk heiðursverðlaun árið 2023 fyrir framlag hans til leikslistar.Aðsend Í ár, ólíkt fyrri árum, verða veitt peningaverðlaun fyrir bestu nemendamynd hátíðarinnar sem er leið forsvarsmanna hennar til að styðja við grasrót í kvikmyndagerð. Thelma segir alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi á hátíðinni en kvikmyndirnar koma meðal annars frá Kasakstan, Ástralíu, Palestínu og Póllandi.